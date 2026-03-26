Lukaku si ferma con il Belgio e torna a Napoli: priorità al recupero

Romelu Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli per proseguire il lavoro personalizzato. La federazione conferma la scelta del centravanti: niente amichevoli, priorità assoluta al recupero fisico

Il rientro in nazionale poteva rappresentare un nuovo inizio, invece per Romelu Lukaku si è trasformato in una pausa necessaria. L’attaccante belga ha lasciato il ritiro del Belgio e farà ritorno a Castel Volturno, dove proseguirà il lavoro personalizzato per ritrovare la condizione migliore. La decisione è stata comunicata dalla federazione, che ha spiegato come il centravanti abbia preferito concentrarsi sull’allenamento per accelerare il recupero fisico.

La scelta, inevitabilmente, riporta al centro il tema delle sue condizioni. Lukaku era rientrato nel giro della nazionale dopo mesi complicati, segnati da problemi muscolari e da una lunga rincorsa verso la forma migliore. Il percorso, però, non è ancora completato. E così il programma inizialmente previsto con il Belgio è stato modificato, con l’obiettivo di evitare rischi e consentire al giocatore di lavorare in modo più mirato.

Per il Napoli si tratta di un segnale da seguire con attenzione. Big Rom tornerà alla base senza giocare le amichevoli in programma negli Stati Uniti e potrà proseguire il recupero sotto lo sguardo dello staff azzurro. In questa fase la priorità non è forzare i tempi, ma restituire continuità fisica a un giocatore che, tra infortuni e stop, non è ancora riuscito a incidere come ci si aspettava.

Belgio, stop precauzionale: Lukaku rinvia il ritorno in campo

La federazione belga ha chiarito il motivo del forfait: Lukaku ha scelto di dedicarsi al lavoro individuale per ottimizzare la propria condizione fisica. Niente convocazione effettiva per le due amichevoli contro Stati Uniti e Messico, dunque, e rientro immediato a Napoli. Una decisione presa in accordo con l’ambiente della nazionale, che ha accettato la valutazione del giocatore e gli ha augurato buona fortuna per il prosieguo della stagione.

Il programma originario prevedeva per il centravanti giorni intensi tra Belgio e tournée americana. Dopo essersi presentato al centro tecnico federale, però, il piano è cambiato. Lukaku ha così evitato il viaggio con i compagni e si è rimesso in direzione Castel Volturno, dove continuerà ad allenarsi in modo specifico. L’idea è quella di ritrovare gradualmente brillantezza e tenuta, senza aggiungere ulteriori carichi in una fase ancora delicata.

Dietro questa prudenza c’è una stagione che fin qui è stata tutto fuorché lineare. Il centravanti belga ha dovuto convivere con acciacchi e stop che ne hanno limitato il rendimento e la continuità. Il ritorno in campo si era intravisto a piccoli passi, ma la sensazione è che la strada verso una piena affidabilità atletica sia ancora da completare. La frenata non è definitiva, ma conferma che il recupero richiederà ancora tempo e pazienza.

Anche i numeri raccontano un inizio di annata frenato. Fin qui Lukaku ha giocato poco, ha trovato un solo gol e ha accumulato un minutaggio ridotto rispetto alle aspettative. Il dato più eloquente, però, è forse un altro: dopo la rete segnata al Verona, il suo impiego si è fermato a pochissimi minuti distribuiti in tre partite. Un bottino troppo magro per un giocatore chiamato a spostare gli equilibri.

Il suo percorso recente è stato segnato anche da vicende personali difficili, che hanno inciso sul piano emotivo oltre che fisico. Quando sembrava vicino a ritrovare spazio e continuità, è arrivata un’altra battuta d’arresto. Adesso l’obiettivo è ripartire senza strappi, con un lavoro graduale che possa consentirgli di tornare utile al Napoli nelle prossime settimane. Il club lo aspetta, ma senza forzature.

La convocazione del Belgio, in questo senso, era stata letta come un segnale incoraggiante, quasi l’inizio del definitivo rilancio. Invece si è trasformata in una tappa intermedia di un percorso ancora incompleto. Il ritorno in azzurro dovrà passare prima dalla piena guarigione e da un recupero vero della condizione. Solo allora Lukaku potrà provare a rimettere in marcia una stagione che fin qui è rimasta in salita.