Napoli-Liverpool, l’ufficialità gela i tifosi: il comunicato è durissimo

Il Napoli si prepara per il super evento di domani in Champions League. La prima partita della fase a gironi del torneo sarà contro il Liverpool di Jurgen Klopp e si giocherà al Diego Armando Maradona. Che si farà trovare pronto per questo importante evento. Spalletti in conferenza stampa ha detto che conta tantissimo sull’urlo “The Champions” dei tifosi azzurri, unico in tutta Europa.

L’avversario sarà di quelli molto difficili da affrontare. Stiamo parlando di una delle migliori squadre d’Europa e del mondo, con un allenatore che fa davvero la differenza. Insomma, un test niente male per una squadra, il Napoli, che sta iniziando un nuovo corso e, dopo aver fatto bene in questo inizio di Serie A, deve confermarsi anche in Europa. Non sarà semplice e non è questo l’avversario da battere per superare il girone. Ma fare una buona prova contro il Liverpool darebbe morale e convinzioni.

Liverpool, comunicato durissimo: tifosi furiosi

I tifosi del Liverpool sono davvero spettacolari e una buona parte domani è attesa nel settore ospiti del Diego Armando Maradona. Sul web è facile trovare video di tifosi inglesi sparsi per la città. Ma nel pomeriggio è arrivato un comunicato ufficiale dell’account Liverpool FC Help (profilo ufficiale che fornisce informazioni su trasferte e altre necessità) davvero inopportuno che fa arrabbiare i tifosi azzurri.

Nel tweet si legge che “i tifosi non dovrebbero radunarsi nelle aree pubbliche e dovrebbero evitare di isolarsi in aree lontane dall’area portuale della città. Ti consigliamo di evitare il centro. Se hai deciso di visitare, tieni presente che potresti essere preso di mira per furto, rapina o aggressione“. Un’uscita assurda e che meriterebbe una risposta pubblica da parte del Napoli e delle istituzioni della città.