Da Barcellona a Napoli: colpaccio improvviso di Giuntoli

Super colpo di mercato improvviso per il Napoli: il direttore sportivo lo acquista dal Napoli, arriva a parametro zero. E non è l’unico

Il Napoli si prepara a scendere in campo per la prima partita di Champions League contro il Liverpool. Gli azzurri, dopo un buon inizio di campionato (con l’unica macchia il pareggio contro il Lecce), vogliono iniziare bene anche il percorso in Europa. Ovviamente sarà molto complicato partire con il piede giusto già questa sera. I Reds sono una delle migliori squadre al mondo, anche se non vivono un periodo particolarmente positivo. Inoltre ci sarà la spinta del Diego Maradona.

Giuntoli ha costruito una buona rosa per poter competere in Serie A e fare un buon percorso anche in Champions. Non sarà semplice anche perché ci sono molti giovani e il Napoli ha perso molta esperienza con gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina. Spalletti dovrà lavorare molto sulla testa dei suoi giocatori ma il talento c’è e la qualità pure per poter fare qualcosa di importante. Intanto la società pensa anche al futuro e sta per mettere a segno due colpi clamorosi per la squadra Primavera.

Calciomercato Napoli, due super colpi di prospettiva

Secondo quanto riportato da SpazioNapoli, Giuntoli sta per acquistare due giocatori molto importanti per la squadra giovanile azzurra. Sono due profili di altissimo livello e che provengono da vivai di grande spessore. Il primo nome è Jorge Alastuey, un centrocampista classe 2003 che viene dalla Cantera del Barcellona: si è svincolato ed è alla ricerca di una nuova sistemazione, il Napoli a quanto pare sarà il suo futuro.

L’altro giocatore, un altro centrocampista, è invece Emmanuel Gyamfi, anche lui svincolato, classe 2004: è cresciuto nello Schalke 04, un’altra società che lavora benissimo nel settore giovanile e che mette su sempre giocatori di grande talento. Un esempio è Malick Thiaw, il difensore che è appena approdato al Milan nel recente mercato. Insomma, due grandi colpi di prospettiva per il Napoli. I due ragazzi si aggregheranno alla squadra Primavera e sicuramente saranno osservati da vicino anche da Spalletti