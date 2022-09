Napoli, Spalletti al settimo cielo: è ufficiale, ci sarà con il Liverpool

Luciano Spalletti è al settimo cielo per la decisione finale, diventata anche ufficiale dopo la diramazione dei convocati del Napoli

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Liverpool in una fantastica sfida di Champions League. L’obiettivo dei partenopei è fare subito dei punti per partire bene nella fase a gironi e puntare alla qualificazione. Non sarà semplice per Spalletti, che però potrà contare su Hirving Lozano e Victor Osimhen.

Era previsto per oggi il test decisivo nella rifinitura per capire quali fossero le condizioni di Victor Osimhen. Come anticipato da SerieANews.com, il centravanti nigeriano ha risposto presente dopo l’affaticamento muscolare dei giorni scorsi, che hanno messo in apprensione Spalletti e tutto il mondo Napoli. L’allenatore dei partenopei aveva comunque pronto il piano B, rappresentato da Giacomo Raspadori.

Napoli-Liverpool, i convocati di Spalletti: Osimhen c’è

Nella lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Liverpool, figura anche Osimhen. Negli ultimi due giorni, il centravanti dei partenopei ha seguito una tabella personalizzata di lavoro per smaltire il problema. E oggi la rifinitura che ha definito il superamento dell’infortunio, con grande soddisfazione dello stesso attaccante, che fin dall’inizio ha fatto di tutto per essere presente nella sfida con il Liverpool.

Osimhen partirà titolare contro i Reds, dunque, e sarà sostenuto da Khvicha Kvaratskhelia a sinistra e Matteo Politano a destra. L’esterno offensivo italiano sostituirà Hirving Lozano, reduce da una pesante botta alla testa contro Marusic, che lo ha costretto a lasciare il campo nel match con la Lazio di sabato scorso.