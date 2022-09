“Mi trovo in città e…”: Napoli-Liverpool, il giornalista scozzese spiazza

Il giornalista scozzese è a Napoli per seguire il Liverpool. Il suo post su Twitter in risposta alle accuse alla città ha fatto tantissime interazioni

Il Napoli scende in campo questa sera al Maradona per affrontare il Liverpool. Un test durissimo per la squadra di Luciano Spalletti, che conta sull’apporto del pubblico per trascinare i suoi ragazzi. Affrontare i Reds è un compito difficile per chiunque, ma i partenopei sognano il grande colpo per provare a iniziare bene la campagna europea.

Si è parlato molto della partita di questa sera, anche per motivi che non hanno fatto piacere ai tifosi partenopei. Il Liverpool, tramite un account social di supporto ai propri sostenitori, ha parlato di Napoli come una città pericolosa; per questo motivo li ha messi in guardia con consigli davvero assurdi. La cosa ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e se ne è parlato molto, anche in Inghilterra. Un giornalista scozzese si trova a Napoli proprio per seguire il Liverpool in trasferta e oggi ha pubblicato un post sul suo account Twitter che ha riempito di orgoglio i tifosi azzurri. La miglior risposta possibile alle accuse del Club inglese.

Il giornalista spiazza tutti: il commento è da Oscar

“Eccomi che mi avventuro in questa città terrificante“, ha scritto il giornalista Henry Bell. Ovviamente in chiave ironica e come didasclia delle sue foto in giro per Napoli. Il post è proprio in risposta a quello del Liverpool dove si legge che “c’è il forte rischio di essere presi di mira per furto, rapina o aggressione“.

Here’s me venturing into this terrifying city alone https://t.co/okmImDkQeh pic.twitter.com/bJ9aKMdXwf — Henry Bell (@HenryBellCalcio) September 6, 2022

Henry Bell ha ricevuto tantissime interazioni fra like, retweet e commenti. Fra questi ci sono anche quelli di tantissimi tifosi del Napoli che hanno ringraziato il giornalista per le parole. Le foto pubblicate dal collega riprendono alcuni dei paesaggi più belli della città. Un gran bel momento dopo aver vissuto ore difficili per una polemica evitabile.