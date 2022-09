“Una richiesta speciale”: Napoli, tifosi orgogliosi di quanto accaduto

La richiesta speciale riempie di orgoglio i tifosi del Napoli. L’episodio è accaduto oggi ed è la risposta migliore a quanto successo ieri

Il grande giorno è arrivato. Dopo un anno in Europa League, il Napoli torna in Champions e lo fa nel modo più complicato possibile. Gli azzurri debutteranno contro il Liverpool, una delle migliori squadre al mondo, al Diego Maradona. Sarà una sfida difficlissima ovviamente: Spalletti conta sull’appoggio del pubblico, che non si farà attendere. Ci aspetta una grande serata di calcio fra due squadre che vivono momenti completamenti diversi.

Il Liverpool non ha iniziato bene in campionato: ha perso un po’ di terreno con qualche risultato negativo di troppo e adesso deve recuperare. Jurgen Klopp vuole invece iniziare bene in Champions (l’anno scorso è arrivato in finale) e confermarsi fra i top al mondo. Sono state ore calde anche per questioni extra campo, con l’avviso del Club – tramite un account Twitter – ai tifosi inglesi di fare attenzione a Napoli in quanto ritenuta “città pericolosa”. La risposta più bella è arrivata proprio dai giocatori dei Reds.

La richiesta al ristorante del Liverpool: che orgoglio

Michele Giugliano, proprietario del ristorante Villa D’Angelo, intervenuto ai microfoni di Radio CRC ha rivelato la splendida richiesta che i giocatori del Liverpool hanno fatto per il pranzo nel suo locale: “Hanno chiesto esplicitamente di stare fuori al terrazzo per godersi il panaorama e la vista. A Liverpool avranno tante cose belle, ma la natura non gli ha regalato quello che abbiamo noi a Napoli“.

Parole al miele e che riempiono di orgoglio i tifosi napoletani. Dopo quanto accaduto ieri sui social, questa è sicuramente la risposta migliore. Adesso però bisogna mettere tutto alle spalle e pensare al campo: il Napoli, che ha iniziato bene in campionato, ha iniziato un nuovo corso e vuole mettersi alla prova anche in Champions. Non c’è test migliore che il Liverpool, la squadra finalista della scorsa Champions e fra le migliori al mondo con giocatori che sono delle vere e proprie star. Sarà una serata di grande calcio.