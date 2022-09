Infortunio Osimhen, la notizia spiazza i tifosi: rivelazione sui social

Infortunio Osimhen, l’attaccante si è infortunato nel corso di Napoli-Liverpool. La rivelazione sui social spiazza tutti

Una serata indimenticabile per i tifosi del Napoli. L’esordio in Champions League contro il Liverpool è di quelli memorabili. Non solo per la vittoria schiacciante contro una delle migliori squadre al mondo (e finalista della scorsa edizione) ma anche per la prestazione e l’atteggiamento. Luciano Spalletti può ritenersi soddisfatto, consapevole però che siamo solo all’inizio e bisogna continuare su questa strada

In una notte perfetta, però, non poteva mancare una nota dolente: l’infortunio di Victor Osimhen. Poco prima della fine del primo tempo l’attaccante, che già non stava benissimo, ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Giovanni Simeone che dopo qualche minuto ha siglato la rete del 3-0. Il nigeriano non ha segnato e ha sbagliato un rigore, ma la sua è stata comunque una grande prestazione: con il suo attacco alla profondità ha messo in crisi la difesa Reds. E sull’infortunio possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo.

Come detto Osimhen non stava benissimo: ad inizio settimana ha svolto sempre lavoro personalizzato e ha fatto di tutto pur di essere in campo ieri sera, forse anche forzando un po’. Ed è successo quello che tutti temevano, anche se arrivano notizie confortanti. A darle è Buchi Laba, il giornalista amico di Victor. Su Twitter ha parlato di un’uscita da campo per precauzione e per evitare guai peggiori. Ma il rientro è già fissato ed è davvero vicino.

Victor Osimhen confirming to me that he went off just for Precaution. He didn’t pull his hamstring. Just a feel. He can walk freely so not serious.

– He said he he will be back 1-2weeks Maximum.

Best news of the night. pic.twitter.com/ZBwCMPhPgV

