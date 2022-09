Napoli, salti di gioia per Spalletti: annuncio improvviso

Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Liverpool, ha ricevuto una bella notizia: il tecnico Spalletti può sorridere.

Una prestazione scintillante, che fatto conoscere all’intera Europa Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae. Il georgiano ed il coreano, infatti, sono stati (insieme a Piotr Zielinski) tra i principali trascinatori del Napoli che ieri allo stadio “Maradona”, al debutto in Champions League, ha schiantato il Liverpool di Jurgen Klopp. Un 4-1 netto, senza appello, che lascia in dote al tecnico Luciano Spalletti tante certezza ma anche una certa apprensione riguardanti le condizioni di salute di un top player.

Victor Osimhen è infatti uscito intorno al 40esimo minuto, a causa di un nuovo risentimento alla coscia destra. L’allenatore azzurro, nella conferenza post-match, aveva confermato il problema spiegando che il nigeriano con tutta probabilità sarà costretto a restare fuori per diverse settimane. “Il suo rientro in campo non sarà sicuramente immediato”.

Tuttavia le cose potrebbero cambiare, alla luce degli ultimi sviluppi. Lo stesso calciatore, ai microfoni di ‘Oma Sports Tv’, ha fatto il punto della situazione rilasciando delle dichiarazioni destinate a tranquillizzare Spalletti e la tifoseria partenopea. “Per quanto riguarda l’infortunio, non penso che sia particolarmente grave, ho delle sensazioni positive”.

Napoli, Osimhen parla del suo infortunio

Nella giornata odierna Osimhen si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali, che consentiranno allo staff medico di approfondire l’entità del sovraccarico muscolare e i tempi di recupero. “Ho ricevuto molti messaggi e voglio ringraziare chi ci tiene a me. Voglio tornare presto, fare del mio meglio e aiutare la squadra”.

Ulteriori sviluppi sono quindi attesi a stretto giro di posta ma, in ogni caso, una sua presenza nella prossima partita di campionato (sabato contro lo Spezia) è da escludere. Il club, infatti, gli concederà tutto il tempo necessario per guarire ed evitare così possibili eventuali ricadute. Il suo sostituto ovvero Giovanni Simeone, come testimoniato dalla rete rifilata ai Reds, è carico.