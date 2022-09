“Sei mesi fuori”: Napoli, gli infortuni di Osimhen sono una tassa da pagare

La tassa di quest’anno è stata pagata per il Napoli: l’ennesimo infortunio grave per Victor Osimhen

Victor Osimhen è il centro del progetto del Napoli negli ultimi anni. E’ all’inizio della sua terza stagione in azzurro e ha fatto vedere tante cose belle da quand’è arrivato all’ombra del Vesuvio. Sia con Gennaro Gattuso, sia con Luciano Spalletti: entrambi hanno esaltato le caratteristiche del centravanti nigeriano, che ha come unico rivale solamente il suo fisico.

Pre-Liverpool c’era l’allarme legato all’affaticamento muscolare, pienamente recuperato, ha giocato 40′ di altissimo livello e intensità ed è lì che è crollato il bicipite femorale. Un infortunio che è più grave del previsto. Osimhen, infatti, resterà fuori circa un mese e potrebbe saltare cinque partite. Al suo posto, Luciano Spalletti è pronto a puntare su Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Napoli, complessivamente sei mesi fuori per Osimhen da quand’è arrivato

Gazzetta.it si è soffermata sulla tenuta fisica di Osimhen, che tra infortuni traumatici, muscolari e covid, fin qui “un totale di sei mesi fuori, in totale sono trentacinque le partite saltate, che potrebbero anche diventare quaranta”. Un rimpianto non da poco per il Napoli, che fin qui non ha mai potuto godersi appieno le qualità dell’attaccante nigeriano, sempre alle prese con qualche problema e mai capace di esprimersi al massimo.

La speranza per Luciano Spalletti è che il giocatore si riprenda presto per effettuare il forcing finale fino alla sosta pre-Mondiale. E poi ripartire con una nuova preparazione in una stagione anomala. Sta di fatto che le partite saltare per infortunio sono davvero tante dal 31 luglio 2020: se la fortuna è bendata, la sfiga con Osimhen ci vede benissimo.