“Intrappolati insieme al presidente”: Napoli, show di Spalletti in conferenza

Spalletti show in conferenza stampa: prima litiga con un giornalista, poi risponde in maniera seccata. E tira in ballo De Laurentiis!

La vittoria contro il Liverpool in Champions League aveva fatto pensare a tutt’altra partita oggi al Diego Maradona contro lo Spezia Di Gotti. Invece, come aveva anticipato Luciano Spalletti, è stata una gara molto complicata, risolta soltanto nel finale con una rete di Giacomo Raspadori, la prima da giocatore azzurro. Ma adesso non si parla d’altro di ciò che è successo in panchina e poi dopo la partita.

Spalletti infatti è stato espulso per aver detto qualcosa all’arbitro. L’allenatore si è lamentato per tutta la partita dei continui falli sistematici dei liguri. Dopo il gol di Raspadori si è sfogato e questo ha portato all’inevitabile decisione del rosso (era già stato ammonito qualche minuto prima). Poi in conferenza stampa è uno show: discute con un giornalista (“Mi deve dire quando ho litigato con lo spogliatoio”) e risponde in maniera secca ad un’altra domanda, tirando in mezzo anche il presidente De Laurentiis.

Spalletti risponde a tono: c’entra anche De Laurentiis

In conferenza stampa infatti è stata fatta una domanda a Spalletti sui ricambi e sul minutaggio che sta dando ad alcuni giocatori. L’allenatore, che non le manda mai a dire, ha risposto così: “È un giochino in cui rimarrete intrappolati da soli, compreso il presidente De Laurentiis. Piace questo giochino su chi gioca e chi non gioca, non si può sopportare“. Per spiegare ancora meglio il suo concetto, Spalletti ha fatto l’esempio di Anguissa.

“Vi è sembrato lo stesso di mercoledì contro Liverpool? A me è sembrato il calo, altrimenti non lo toglievo. Non è solo una questione di minutaggio, i ragazzi devono rifiatare. Funziona così, giocheranno tutti“, le parole di Spalletti che sono un chiaro segnale a ciò che accadrà nel corso di questa estenuante stagione.