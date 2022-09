Napoli-Spezia, super sorpresa al Maradona: c’è l’ex club di Diego

In occasione della sfida di campionato tra Napoli e Spezia allo stadio Maradona segnalati anche ospiti a sorpresa nel pubblico.

Il prossimo 25 novembre saranno trascorsi due danni dalla scomparsa prematura di Diego Armando Maradona. L’idolo di milioni di appassionati di calcio, il campione a cui il Napoli ha immediatamente dedicato il proprio stadio, sarà sicuramente ricordato degnamente in questo triste anniversario. Ma qualcosa in questo senso è successo anche oggi.

Proprio nell’impianto che porta il suo nome, durante la sfida valida per il 6° turno di campionato tra Napoli e Spezia, Maradona è stato ricordato da un tifoso molto particolare. Una storia che viene raccontata in esclusiva da SerieAnews.com. E che ha come protagonista Alejandro Ferrer, ex vicepresidente e oggi segretario del Gimnasia y Esgrima La Plata.

Napoli, al Maradona presente anche il Gimnasia La Plata

“El Lobo”, fondato nel lontano 1887 e tra i club più antichi nella storia del calcio argentino, è stato l’ultimo rifugio di Diego Maradona come allenatore. Un’operazione che era nata proprio da un’idea di Ferrer, argentino di origini napoletane e grandissimo tifoso del club campano.

A oltre trent’anni di distanza dall’ultima volta, in cui aveva assistito a una gara di Italia ’90, il dirigente sudamericano è tornato nello stesso impianto. Ed è qui che è la redazione di SerieAnews lo ha intercettato.

Un ritorno toccante, considerando tutto quello che è successo in questo lungo periodo: certamente Ferrer avrà avuto modo di rivivere le emozioni di un tempo, le stesse che poi Diego gli aveva raccontato più volte. La testata giornalistica ha promesso di approfondire la storia prossimamente.