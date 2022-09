“La vera forza del Napoli”: Adani non ha dubbi, tifosi spiazzati

Daniele Adani non ha nessun dubbio: è sicuro che sia questo il punto di forza del Napoli. L’elogio dell’opinionista scatena i tifosi

Il Napoli è in testa alla classifica di Serie A insieme a Milan e Atalanta. La vittoria contro lo Spezia, sofferta, ha dato alla squadra azzurra tre punti molto pesanti. La prossima settimana, allo stadio San Siro, ci sarà proprio lo scontro diretto contro i rossoneri, campioni d’Italia in carica, vincenti ieri sera al Ferraris contro la Sampdoria.

Se il Napoli non avrà Osimhen per infortunio, il Milan non potrà contare sullo straordinario talento di Rafael Leao per squalifica: l’esterno offensivo è stato espulso a Genova e salterà senza alcun dubbio la prossima partita di campionato. Una perdita grave per Pioli, che deve fare a meno anche di Ante Rebic, alternativa naturale in quel ruolo. L’allenatore potrebbe sorprendere Spalletti con un cambio modulo. Di mezzo però c’è la Champions: gli azzurri scenderanno in campo mercoledì e non martedì contro i Rangers. Un inizio di stagione importante per i campani, che possono contare su tante individualità importanti e un gioco che funziona. Ma per Lele Adani il vero punto di forza del Napoli è un altro.

Adani è sicuro: “Il Napoli è testimone”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’opinionista della Bobo TV ha detto qual è secondo lui la vera forza del Napoli: “Ha tanti giocatori decisivi ma è una squadra che fa del collettivo la propria forza. Una gran bella realtà, testimonia come il lavoro sia un valore da difendere e ricercare“. Nessun dubbio quindi per Adani, il Napoli è forte perché può contare su un collettivo di alto livello e un’identità chiara e forte.

Grandi meriti vanno a Spalletti, che è riuscito a creare un sistema di gioco bello da vedere e al tempo stesso efficiente. L’allenatore inoltre è stato in grado di inserire in questo contesto tutti i nuovi arrivati, in particolar modo Kvaratskhelia ma non solo. Insomma, un Napoli che può regalare grandi gioie ai propri tifosi grazie alla sua vera forza: il collettivo.