Occhio Napoli, ennesimo rinvio in Champions? C’è l’annuncio ufficiale

Rangers-Napoli posticipata e settore ospiti chiuso. Adesso arriva un’altra notizia che impatta il calendario della Champions League.

La notizia del posticipo del match tra Rangers e Napoli di Champions League da martedì a mercoledì, con contestuale chiusura del settore ospiti in quanto, causa morte della Regina Elisabetta II, le forze dell’ordine scozzesi non potevano garantire il presidio del settore.

Un problema non indifferente per i tantissimi tifosi del Napoli che avevano preso il tagliando per il match di Glasgow. Non tanto per il biglietto dello stadio, facilmente rimborsabile, per voli e alberghi che rischiano di essere un bel problema per i supporters azzurri in questo momento. Tantissime infatti le proteste per una situazione che, a detta di molti napoletani, doveva essere gestita in maniera diversa.

Oltre al match tra Rangers e Napoli anche quello tra Arsenal e PSV di Europa League subirà un rinvio per ordine pubblico. Stavolta però non è stata ancora fissata una data per la sfida che coinvolge il club londinese e gli olandesi. Una notizia che anche qui ha colto di sorpresa il PSV e i tifosi in quanto l’indirizzo generale sembrava essere quello di giocarla comunque.

Champions e Europa League, rinvii per la morte della Regina: ma il Chelsea gioca

Chi invece non ha rinviato la sua partita è il Chelsea. I Blues infatti scenderanno regolarmente in campo per il match contro il Salisburgo, gara del Gruppo E dove giocano anche il Milan e la Dinamo Zagabria. Una scelta che, visto l’andazzo delle altre squadre britanniche, è decisamente controcorrente.

Una decisione che però potrebbe aumentare le polemiche attorno alle gare invece rinviate, ossia quelle che coinvolgono Napoli e PSV. Il comunicato ufficiale del club londinese però non lascia spazio a dubbi. Il match dello Stamford Bridge si giocherà comunque.