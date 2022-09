“Ancora presto…”: Napoli, Kvaratskhelia fa felici i tifosi

Le parole di Khvicha Kvaratskhelia fanno felici i tifosi del Napoli a due giorni dalla sfida di Champions League

Il Napoli ha dominato e vinto nella prima partita di Champions League, battendo il Liverpool 4-1. Una grande prova da parte di tutta la squadra di Luciano Spalletti, che ha sostanzialmente annichilito i Reds giocando un primo tempo spaziale. Tra i migliori in campo anche Khvicha Kvaratskhelia, diventato il nuovo idolo dei tifosi partenopei, che ha fatto impazzire Arnold.

E’ stata la partita che ha definitivamente sciolto ogni dubbio sulle qualità del georgiano, semmai ce ne fossero, dopo alcune prove opache come contro la Fiorentina e il Lecce. Kvaratskhelia è diventato sempre più importante per il gioco di Spalletti che gli ha lasciato piena libertà di agire sulla sinistra.

Napoli, Kvaratskhelia: “La Champions è un sogno”

Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano, ha parlato ai microfoni del Daily Record: “La Champions League un sogno per ogni giocatore, diremo la nostra nel girone, è ancora presto per capire dove possiamo arrivare. Vincere con il Liverpool è stato bello, ma fa parte del passato. Bisogna pensare al Rangers che giocherà davanti al proprio pubblico in un grandissimo stadio. Conosciamo le nostre qualità per far bene anche lì, loro spingeranno per un risultato positivo”.

Il Rangers ha perso la prima partita ad Amsterdam contro l’Ajax per 4-0. Contro il Napoli, dunque, per gli scozzesi sarà una partita fondamentale. I partenopei d’altra parte vogliono dar continuità alla vittoria contro i Reds e restare al primo posto nel girone.