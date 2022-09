“Forma scadente”: spedito in tribuna, adesso è un caso!

Convocato e spedito in tribuna, la motivazione è clamorosa: l’episodio è accaduto oggi e ha lasciato attoniti i tifosi del Napoli

Il Napoli si gode il suo momento estremamente positivo. La vittoria contro il Liverpool ha dato grande entusiasmo, poi il brivido contro lo Spezia: una partita che sembrava stregata, proprio come un anno fa, vinta grazie alla rete all’ultimo respiro di Giacomo Raspadori. Tre punti pesanti che hanno lanciato il Napoli in testa alla classifica in solitaria solo per qualche ora: la vittoria del Milan e il pareggio dell’Atalanta hanno riportato l’equilibrio.

Simeone ha segnato contro il Liverpool, Raspadori contro lo Spezia: sono i due nuovi attaccanti sul quale si poggerà il Napoli di Spalletti nelle prossime settimane senza Osimhen. La società ha praticamente rivoluzionato il reparto: ha acquistato due ottimi giocatori al posto di esuberi, come ad esempio Andrea Petagna, ceduto al neopromosso Monza. La squadra di Stroppa oggi ha conquistato il suo primo punto in campionato con il pareggio sul campo del Lecce. L’ex Napoli non era in campo, e nemmeno in panchina.

Ex Napoli: l’allenatore lo manda in tribuna, scoppia il caso

L’allenatore Stroppa ha convocato Petagna per Lecce-Monza ma poi lo ha spedito in tribuna. Una scelta molto strana, poi spiegata dal giornalista di DAZN. Stando a quanto riportato dai colleghi della piattaforma streaming, l’attaccante è finito in tribuna perché considerato in forma scadente. Una motivazione inaspettata e che fa sicuramente molto rumore, visto che Galliani ha fatto davvero di tutto pur di portarlo in Lombardia.

Evidentemente nelle ultime settimane Petagna non si è allenato bene e questo ha convinto Stroppa addirittura a spedirlo in tribuna. Ma siamo certi che sia solo per una forma fisica scadente? La motivazione è davvero strana, anche perché il giocatore è stato regolarmente convocato. Che ci sia altro dietro la scelta del tecnico? Vedremo se ci saranno novità in merito. Ma una cosa è certa: Andrea non se la sta passando benissimo in quel di Monza.