Occhio Napoli, ufficiale l’esclusione: la decisione fa discutere i tifosi

La notizia è ufficiale e spiazza totalmente i tifosi: un’esclusione che farà sicuramente discutere. Lo abbiamo saputo in queste ore

Il Napoli è al lavoro per preparare le prossime due importanti partite. Mercoledì la squadra di Spalletti torna in Champions League per affrontare i Rangers al secondo turno della fase a gironi; domenica invece si va a San Siro per affrontare il Milan campione d’Italia in carica. Una sfida affascinante fra due delle migliori squadre di questo inizio di stagione.

Lo scorso anno a San Siro il Napoli ha strappato tre punti molto importanti e sogna di farlo anche adesso. Si ritroverà contro un Milan in emergenza per quanto riguarda le assenze: non ci sarà Leao, il più pericoloso della rosa di Pioli, perché squalificato; out anche Rebic e Origi, entrambi per problemi fisici. Spalletti non avrà Osimhen ed è da valutare Lozano. Chi sarà sicuramente in campo invece è ZamboAnguissa, uomo chiave del centrocampo azzurro: oggi è arrivata un’ufficialità molto importante che ha spiazzato i tifosi.

Ufficiale, esclusione eccellente: tifosi spiazzati

Il Camerun ha pubblicato la lista dei convocati per le prossime sfide in programma durante la sosta dei campionati. La squadra africana affronterà l’Uzbekistan e la Corea del Sud rispettivamente il 23 e il 27 settembre. Sono partite di preparazione per il Mondiale in Qatar di novembre e dicembre. Nella lista dei convocati non c’è Zambo Anguissa, perno anche del Camerun oltre che del Napoli. Ma la scelta è stata fatta proprio in favore del giocatore e della sua condizione fisica.

Infatti non è un’esclusione per motivi tecnici o tattici ma solo per permettergli di riposare e di lavorare tranquillamente a Castel Volturno in quei giorni. Una bella notizia anche per Spalletti che avrà così a disposizione il suo giocatore per tutto il tempo e gli consentirà di ricaricare le energie. Zambo è un uomo decisivo, contro il Liverpool è stato fondamentale ma contro lo Spezia ha già accusato un po’ di stanchezza. Il riposo è fondamentale e grazie al Ct del Camerun potrà farlo durante la sosta.