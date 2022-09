Che sorpresa! Spalletti lo schiera titolare in Rangers-Napoli

Spalletti è pronto a sorprendere tutti: domani potrebbe schierarlo titolare in Rangers-Napoli, una scelta che spiazza i tifosi

Il Napoli si sta preparando per scendere in campo in Champions. Dopo la splendida vittoria contro il Liverpool della scorsa settimana, gli azzurri sono attesi ad Ibrox Park per affrontare una delle trasferte più difficili d’Europa. In Scozia contro i Rangers non è mai una passeggiata; Spalletti lo sa benissimo ed è per questo che chiede massima attenzione e concentrazione alla squadra.

L’allenatore non avrà a disposizione Victor Osimhen, alle prese con il problema muscolare che lo terrà fuori dai campi fino ad inizio ottobre. Lo staff sanitario spera di metterlo a disposizione di Spalletti per la sfida alla Cremonese. Out anche Lozano: ha avuto problemi influenzali e lo staff ha deciso di non rischiarlo per la Scozia. Il mister pensa quindi alla probabile formazione e, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbe pensando ad una vera e propria sorpresa. Sarebbe titolare per la seconda volta quest’anno dopo quella contro il Lecce in campionato.

Rangers-Napoli, la decisione di Spalletti: sarà titolare

Spalletti è costretto a fare turnover per provare a distribuire le forze, anche perché fra non molti giorni ci sarà la sfida contro il Milan in Serie A. Ecco perché farà delle scelte ben precise. L’idea del tecnico, come ha spiegato più volte, è quella di coinvolgere tutti gli elementi della rosa; con impegni così tanto ravvicinati è impossibile parlare di titolari e riserve. Ecco perché tutti sono indispensabili al momento, ed è per questo che avranno il loro spazio.

Dopo l’esordio da titolare contro il Lecce, è pronto a tornare in campo dal primo minuto anche Mathias Olivera. Che, a meno di cambi dell’ultimo minuto, dovrebbe essere titolare domani in Scozia al posto di Mario Rui nel ruolo di terzino sinistro. Un test importante per l’ex Getafe, che finora non è ancora riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Ma è un giocatore con delle caratteristiche molto interessanti e Spalletti ci punta molto. Schierarlo domani dal primo minuto ad Ibrox è la prova che si fida di lui.