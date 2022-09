Napoli, batosta europea: brutte notizie per il club, è appena successo

In attesa della gara che questa sera attenderà il Napoli in trasferta contro i Rangers, è arrivata una brutta notizia con la pesante sconfitta europea.

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro i Rangers all’Ibrox Stadium. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, affronterà tra qualche ora il secondo impegno previsto per questa nuova stagione di Champions League. Pochi minuti fa, tuttavia, è arrivata una sconfitta europea pesante per le giovanili.

Come di consueto, in attesa del match del Napoli (prima squadra) di questa sera, nel pomeriggio ha giocato il Napoli U19 contro i Rangers U19. In Uefa Youth League, tuttavia, gli azzurri sono stati sconfitti dagli avversari scozzesi.

Con un risultato pesante che ha dato seguito alla gara persa anche contro il Liverpool U19 nella scorsa settimana. I giovani azzurri hanno infatti perso 1-2 all’esordio, ma in Scozia non è andata meglio. Anzi, a nulla è servito il gol segnato all’85’.

Uefa Youth League, Napoli U19 sconfitto dai Rangers Glasgow: 3-2 è stato il risultato finale del match

Finisce sul risultato di 3-2, a favore dei padroni di casa, la sfida di Uefa Youth League giocata questo pomeriggio dai Rangers Glasgow U19 contro il Napoli U19. Gli azzurrini, dopo la prima sconfitta rimediata contro il Liverpool U19, si sono dovuti arrendere a questo secondo risultato negativo. A segno sono andati Strachan al 10′, poi Lindsay al 37′. Ha riaccorciato le distanze Giannini al 58′ ma poi al 70′ ha segnato Ure.

Sul momentaneo 3-1, nell’ultimissima parte di gara, a segno è andato Rossi all’85’. Riaccendendo la speranza della squadra giovanile. A nulla, tuttavia, è servito il pressing finale forsennato. Perché i padroni di casa hanno opposto una dura resistenza che non ha permesso al Napoli U19 di agguantare neppure un pareggio. Nuova delusione amara, quindi, in Youth League per gli azzurrini.