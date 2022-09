“Horror show”: Napoli, l’annuncio dell’allenatore spiazza i tifosi

L’allenatore non ha alcun dubbio: ha definito la partita un “Horror Show“, tifosi del Napoli spiazzati dopo questa dichiarazione

Il Napoli vive un momento estremamente positivo. La vittoria contro lo Spezia non è stata esaltante, ma l’importante erano i tre punti, arrivati nel finale con la rete di Giacomo Raspadori. Ora la squadra di Spalletti è in testa alla classifica insieme a Milan e Atalanta, e domenica ci sarà proprio lo scontro diretto con i rossoneri di Pioli.

In mezzo però c’è stata un’altra importante partita: la seconda giornata di Champions League contro i Rangers. Il match si sarebbe dovuto giocare martedì, ma gli scozzesi avevano chiesto e ottenuto la possibilità di rinviare di un giorno in seguito al rispetto del protocollo per la scomparsa della Regina Elisabetta II. È stata una sfida molto complicata ad Ibrox Park, uno stadio straordinario per bellezza e ambiente; il Napoli porta a casa la vittoria e fa due su due dopo il capolavoro all’esordio contro il Liverpool di Klopp.

L’allenatore è sicuro: “La peggior partita”

L’allenatore tedesco è tornato proprio su quel match in occasione della conferenza stampa di oggi alla vigilia del match contro l’Ajax di Champions. Lo ha definito un “Horror Show, la peggior partita che abbiamo giocato da quando sono qui“. Anche più della clamorosa sconfitta per 7-2 di due anni fa contro l’Aston Villa perché “Lì ci furono almeno sprazzi di gioco interessanti, mentre a Napoli non c’è stato niente da parte nostra e dobbiamo capire il perché“.

Klopp ha anche aggiunto che: “Abbiamo rivisto più volte la partita e gli errori commessi, almeno otto su undici calciatori hanno giocato sotto il livello“. Fra questi c’è sicuramente tutta la difesa, messa a ferro e fuoro dalla profondità di Osimhen (prima della sostituzione per infortunio) e dalle giocate individuali di Kvaratskhelia, che ha dribblato più volte un fenomeno europeo come Trent Alexander-Arnold.