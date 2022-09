Milan-Napoli, Spalletti pronto alla rivoluzione: doppio cambio a sorpresa

Milan-Napoli, Spalletti è pronto a rivoluzionare il proprio undici titolare? L’ipotesi rivelata in diretta tv stuzzica i tifosi: coppia inedita.

Milan-Napoli è senza dubbio uno dei match più attesi della prossima giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico Luciano Spalletti deve fare la conta degli uomini, soprattutto in attacco, dove c’è attesa di capire se riusciranno ad essere del match i due pezzi da novanta Hirving Lozano e Victor Osimhen.

Il club partenopeo è chiamato a dosare le forze visti i tanti impegni settimanali, tutti di notevole importanza. Non bisognerà tralasciare alcun particolare e, probabilmente, ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per portare a casa quanti più risultati utili possibili.

Milan-Napoli, Spalletti potrebbe lanciare Ostigard e Juan Jesus

Alla sfida di San Siro manca ancora qualche giorno, visto che il big match è in programma domenica 18 settembre alle ore 20:45. Nonostante ciò, però, gli addetti ai lavori sono già alla caccia della formazione ideale. Tra questi c’è anche Jolanda De Rienzo, giornalista di ‘Sportitalia’, che è intervenuta ai microfoni di ‘Radio Marte’.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Milan-Napoli è una gara scudetto. Gli azzurri si sono rinforzati durante il mercato estivo. Il turnover di Spalletti? Io sono d’accordo, ma non bisogna farlo in maniera scellerata come fatto contro il Lecce. Il mio sospetto è che a Milano Spalletti possa lanciare insieme Ostigard e Juan Jesus in difesa”.