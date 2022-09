Napoli, tifosi al settimo cielo: è ufficiale, succede dopo la Champions

Soddisfazione enorme per il giocatore del Napoli, l’annuncio è arrivato poco fa ed è davvero speciale. I tifosi sono entusiasti

Il Napoli fa bottino pieno nelle prime due partite della fase a gironi di Champions League. Dopo aver strabiliato tutti contro il Liverpool, gli azzurri hanno segnato altre tre reti contro i Rangers ad Ibrox Park, sfruttando a pieno la superiorità numerica nel secondo tempo. Piotr Zielinski protagonista con il doppio rigore fallito, ma la sua è comunque un’ottima prestazione (e che delizia l’assist per Simeone in occasione del penalty).

Qualche minuto dopo il doppio rigore fallito dal polacco, l’arbitro ne ha assegnato un altro al Napoli. Sul dischetto stavolta non è andato Zielinski, che ha preferito cedere la responsabilità a qualcun altro. Si è presentato così Matteo Politano, che aveva un compito davvero molto complicato. Nonostante l’intuizione del portiere avversario, l’ex Inter è riuscito a superarlo e a portare a casa il gol del vantaggio, stavolta valido; il primo, infatti, sulla ribattuta del rigore sbagliato da Zielinski, gli era stato giustamente annullato.

Napoli, è successo poco fa: l’annuncio è speciale

Una serata magica per Politano quindi, che ha giocato una gran partita. L’esterno è ormai una certezza per Spalletti; l’allenatore sa di poter contare su questo ragazzo, che proprio ad inizio mercato era stato messo alla porta. La situazione è rientrata, lui è rimasto e adesso sta facendo benissimo. Ieri è stato così bravo da guadagnarsi un importante riconoscimento da parte dell’UEFA stessa.

Politano infatti è stato inserito nella top 11 della seconda giornata di Champions League, ed è l’unico giocatore del Napoli presente. Una bella soddisfazione per questo ragazzo che, con grande umiltà, si è rimesso a disposizione di Spalletti dopo un inizio estate turbolenta. Il suo agente infatti aveva chiesto pubblicamente la cessione al Napoli, poi però tutto è tornato alla normalità e alla fine Politano è rimasto. Buon per l’allenatore e per i tifosi, che si stanno godendo un giocatore importante.