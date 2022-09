Salta Milan-Napoli! L’annuncio è ufficiale, una grave perdita

Non ci sarà per Milan-Napoli, l’annuncio è ufficiale: grave perdita per gli azzurri che non potranno contare su di lui

Il Napoli vince ancora in Champions e adesso è con la testa di nuovo al campionato. Gli azzurri sono attesi a San Siro per affrontare il Milan in un vero e proprio scontro diretto. Si affrontano due delle tre capolista del momento della Serie A. Una sfida molto importante fra due delle squadre più in forma del momento. Sarà un grande evento, nonostante le tante assenze, sia da una parte che dall’altra.

Il Milan non avrà a disposizione il suo miglior giocatore per squalifica: Rafael Leao. Oltre al portoghese, anche Rebic e Origi sono costretti a dare forfait per infortunio. Sono tre assenze molto importanti per Pioli. Che sta ragionando sulle possibili soluzioni. Fra la più accreditata c’è l’utilizzo di Saelemaekers esterno a sinistra, con Messias a destra e De Ketelaere in mezzo. Il Napoli, invece, non potrà contare su Osimhen, out per infortunio. Ma non sarà l’unico: adesso è arrivata l’ufficialità di un’altra grave assenza.

Non ci sarà per Milan-Napoli: la conferma è ufficiale

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Club azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dato l’ufficialità dell’assenza di Luciano Spalletti per la partita Milan–Napoli di domenica sera. Ecco le sue dichiarazioni: “L’espulsione dell’allenatore dal campo per somma di ammonizioni viene dal 2019 equiparata a quella di un calciatore. Se c’è un rosso, automaticamente anche la giornata di squalifica. Ricorso? No, non facciamo ricorsi che non vengono nemmeno esaminita. Non è possibile per un calciatore e non lo è neanche più per l’allenatore“.

Spalletti è stato espulso nei minuti finali di Napoli–Spezia per doppia ammonizione. Come ha spiegato l’avvocato, in questo caso funziona esattamente come per un calciatore: la squalifica di una giornata è automatica ed è inutile fare ricorso. L’allenatore quindi non sarà in panchina a San Siro: al suo posto ci sarà il suo secondo. Il mister azzurro seguirà la squadra dall’alto e si terrà in contatto con la panchina per qualsiasi evenienza e indicazione.