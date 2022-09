Una fantastica notizia da Castel Volturno: Spalletti può sorridere

Spalletti può sorridere: buone notizie per l’allenatore del Napoli, l’attaccante è a disposizione per la partita contro il Milan

Il Napoli sta vivendo un periodo particolarmente positivo. Gli azzurri sono primi ovunque: in Champions, in Serie A (insieme a Milan e Atalanta) e anche nelle classifiche dei gol segnati. Insomma, per adesso la macchina messa su da Spalletti e Giuntoli sembra essere perfetta, e con ancora ampi margini di miglioramento.

L’unico passo falso è il pareggio per 1-1 in casa contro il Lecce, per il resto tutti risultati positivi, compreso lo 0-0 contro la Fiorentina all’Artemio Franchi, una trasferta complicata per chiunque. Adesso però arriva un vero e proprio super test, la partita fra le due migliori squadre del momento in Italia: Milan–Napoli, in un San Siro ancora una volta sold-out (con più di 70mila spettatori previsti). Un grande evento quindi, che purtroppo vedrà assenti due protagonisti: Osimhen per gli azzurri e Leao per i rossoneri. Ma se Pioli deve fare a meno anche di altri giocatori, come Rebic e Origi, Spalletti può sorridere.

Milan-Napoli, l’attaccante ci sarà: ha recuperato

Il Napoli ha pubblicato poco fa il report dell’allenamento e c’è una notizia molto bella per Spalletti e anche per i tifosi. Si è allenato con il gruppo Lozano, fuori dai convocati per la partita in Scozia per febbre. Il messicano è pienamente recuperato quindi e sarà a disposizione del tecnico per la partita di domenica contro il Milan. Un rientro importante perché consente all’allenatore di avere un’altra arma per provare a far male alla difesa rossonera.

Osimhen oggi ha svolto le terapie: il suo rientro è previsto per dopo la sosta, Spalletti spera di averlo per la partita contro la Cremonese. Diego Demme invece ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Insomma, Spalletti può essere assolutamente soddisfatto. L’assenza del nigeriano in attacco è pesante ma Simeone e Raspadori vivono comunque un momento molto positivo. L’ex Sassuolo ha segnato contro Spezia e Rangers, ora è pronto a ripetersi anche contro il Milan in un vero e proprio scontro diretto.