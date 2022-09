Napoli, retroscena incredibile sul mercato: “Devi andare via”

Il retroscena svelato dallo stesso ex campione ha dell’incredibile: il Napoli ha così perso uno dei migliori giocatori della storia

Il Napoli sta vivendo un bellissimo momento, con uno squadra giovane che sta raggiungendo risultati ottimi. Negli anni ’90, nell’epoca post-Maradona, le cose erano diverse. Il club di Corrado Ferlaino era in condizioni finanziarie disastrose e cercava in tutti i modi di incassare qualcosa dal mercato per evitare il fallimento. Nel calcio non giravano i soldi come nel 2022, il mercato delle squadre si basava sulla disponibilità economica del presidente.

Corrado Ferlaino è l’unico presidente del Napoli ad aver vinto in Italia e in Europa, formando squadre spaventosamente forti. A metà degli anni ’90 ci fu un ragazzo di nome Fabio Cannavaro che uscì dal florido settore giovanile partenopeo, che si affermò come uno dei migliori difensori in circolazione.

Napoli, il retroscena di Cannavaro con Ferlaino

Fabio Cannavaro è stato intervistato da DAZN e nel corso dell’incontro con Diletta Leotta, ha svelato un retroscena che riguarda il suo addio da Napoli: “Sono andato via perché il club aveva bisogno di soldi, non era questa società e questa squadra. Non avevo scelta, Ferlaino mi disse ‘Devi andare via o falliamo e sarà colpa tua’. Il mio rimpianto è non aver vinto qua come Totti ha fatto a Roma. Piansi tanto”. Parole davvero emozionanti per il difensore napoletano, vincitore di Mondiale e Pallone d’Oro.

Cannavaro al Napoli ha collezionato 68 presenze con la prima squadra segnando anche 1 gol, prima di essere venduto al Parma, dove formò una coppia incredibile con Thuram. In carriera ha collezionato titoli di ogni tipo, giocando coi migliori calciatori al mondo, arrivando anche al Real Madrid. Tuttavia, pur avendo avuto tutto dal calcio, dalle sue parole si può evincere il rammarico di non aver militato a lungo nel Napoli vincendo un trofeo. Cosa che è successo al fratello Paolo, che da capitano vinse la Coppa Italia nel 2012.