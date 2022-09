Napoli, la rivelazione di Meret spiazza tutti: annuncio in diretta

Meret allo scoperto, il portiere del Napoli fa un importante annuncio in diretta. Ecco cosa ha detto nell’intervista rilasciata poco fa

Il Napoli ha iniziato con il piede giusto questa nuova stagione. Gli azzurri sono in testa sia in Champions che in Serie A, e sono la miglior squadra per gol fatti. Un altro dato interessante è il numero di gol segnati dai nuovi acquisti: nessun’altra squadra è riuscita ad ottenere lo stesso risultato. Un segnale tangibile di come la società abbia lavorato bene sul mercato estivo, nonostante le tante critiche – soprattutto all’inizio.

Giuntoli fatto tante operazioni importanti e ha portato a casa tutti gli obiettivi, tranne uno. Per lungo tempo, infatti, la società ha cercato Keylor Navas: un rinforzo in porta di spessore era stato richiesto anche dall’allenatore stesso, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Alla fine è rimasto Alex Meret, e sarà lui il portiere titolare. Ha iniziato molto bene la stagione, con diverse parate di ottimo livello; l’ultima proprio contro i Rangers.

Meret allo scoperto: la rivelazione del portiere

Meret ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha toccato tanti temi importanti. In particolar modo, il portiere ha parlato della sua estate difficile a causa delle tante voci e indiscrezioni: “Per me è stata un’estate complicata, ci sono state tantissime voci ma io ho pensato solo a concentrarmi sul campo, come ho sempre fatto. Solo così, con il lavoro, si possono raggiungere obiettivi importanti“. E adesso la società vuole rinnovargli il contratto per evitare problemi: “Stiamo parlando, io adesso penso a fare bene in campo. Il resto sarà una conseguenze“.

Infine, il portiere italiano ha espresso quelli che sono i suoi desideri per questo anno. Fra questi c’è anche un aspetto che gli è mancato in questi anni di dualismo con Ospina: “Mi auguro serenità, salute e continuità nella porta del Napoli”. E sullo Scudetto invece: “Un sogno che proviamo a raggiungere ogni anno e ci riproveremo anche stavolta“.