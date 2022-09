Milan-Napoli, sorpresa in albergo: è piombato nel ritiro azzurro

Napoli, sorpresa durante il ritiro pre gara. Prima della sfida contro il Milan c’è stato un incontro decisamente inaspettato in albergo.

Milan-Napoli è oramai alle porte. Manca sempre meno al big match della settima giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Domani alle 20:45, allo stadio Giuseppe Mezza in San Siro, a Milano, la squadra di Luciano Spalletti affronterà i rossoneri di Stefano Pioli. Il match è importantissimo visto che i tre punti messi in palio valgono la testa della classifica generale del campionato.

Gli azzurri sono arrivati in Lombardia, a Milano, per la classica serata di ritiro prepartita. Proprio in queste ore, però, la concentrazione e al tranquillità dei partenopei è stata messa ‘a dura prova’ da una sorpresa inaspettata che ha rotto gli indugi.

Milan-Napoli, Salt Bae piomba nel ritiro degli azzurri

Come reso noto dalla stessa SSC Napoli attraverso alcuni post pubblicati suo propri canali social ufficiali, nella sede del ritiro pre match è arrivata una personalità non da poco. Un incontro decisamente inaspettato che ha incuriosito anche i supporters partenopei, letteralmente scatenati sui social.

L’account ‘Twitter’ della SSC Napoli, infatti, ha postato alcuni scatti che ritraggono diversi calciatori azzurri in compagni di Salt Bae, il celebre ristoratore famoso per le sue prelibatezze e le sue azioni social, spesso virali. Un pizzico di sale prima della super sfida contro i rossoneri stavolta l’ha messo proprio Salt Bae, piombato nell’albergo degli azzurri in serata. Capitan Giovanni Di Lorenzo l’ha addirittura omaggiato di una propria maglietta, così come testimoniato dalle foto pubblicate su Twitter.