Commozione Napoli, il gesto ufficiale è bellissimo: succede prima del Milan

Napoli, il gesto è da applausi: è successo prima della partita con il Milan sui social. I tifosi apprezzano e si uniscono

Il Napoli è a Milano per la super sfida di questa sera contro il Milan. Una partita molto importante per la squadra di Spalletti, reduce dai tre gol nella difficile trasferta di Glasgow in Champions League. Adesso si torna in Serie A e la partita è di quelle da non perdere; si affrontano le prime della classe, entrambe hanno la possibilità di allungare sull’Inter e di arrivare alla sosta da prima in solitaria o con l’Atalanta – impegnata oggi contro la Roma all’Olimpico.

Non è un bel momento personale, invece, per Lorenzo Insigne, l’ex capitano e attaccante degli azzurri, da qualche mese al Toronto FC in Major League Soccer. La moglie Jenny ha infatti perso la bambina che portava in grembo dopo sei mesi di gravidanza. Un momento durissimo per il calciatore, che ormai da qualche settimana non si stava più allenando proprio – ed è probabile che a questo motivo sia legata la mancata convocazione in Nazionale. Proprio in questi minuti è arrivato il gesto bellissimo del Napoli.

Napoli, messaggio stupendo: i tifosi apprezzano

La società del Napoli, infatti, tramite un tweet sul proprio account ufficiale, ha scritto un messaggio proprio per Insigne e sua moglie Jenny: “Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte“. Un gesto bellissimo quello del Club azzurro, che non può dimenticare gli anni passati insieme e soprattutto i tanti bei momenti passati. Insigne è un figlio di Napoli, sta vivendo il periodo più difficile della sua vita personale e stargli vicino è la cosa più importante.

Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte 💙 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 18, 2022

Il post del Napoli ha chiaramente ricevuto tanti apprezzamenti da parte dei tifosi azzurri e non solo. Tutti i sostenitori partenopei si sono aggiunti infatti al messaggio del Club con tante bellissime parole. E noi non possiamo fare altro che unirci al Napoli e mandare un messaggio di vicinanza a Insigne e a sua moglie Jenny.