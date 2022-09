Napoli-Meret, l’annuncio spiazza i tifosi: ecco il motivo

L’annuncio su Meret spiazza i tifosi del Napoli, nessuno si aspettava queste dichiarazioni. Ecco cosa ha detto l’ex azzurro

Un’estate molto difficile. Li ha definiti così gli ultimi mesi Alex Meret, il portiere del Napoli che da quest’anno sarà il titolare fisso. Ospina non c’è più e Sirigu è arrivato per fare da secondo. L’ex Udinese quindi ha ottenuto ciò che voleva: niente più alternanza e continuità. Una promozione arrivata per il mancato acquisto di Keylor Navas, il portiere che il Napoli ha cercato per tanto tempo.

In alcuni momenti la trattativa sembrava davvero vicina alla conclusione, ma poi si è tutto concluso con un nulla di fatto. Il portiere, infatti, non è riuscito ad accordarsi con il Paris Saint–Germain per la buonuscita; così l’affare è saltato. Giuntoli lo avrebbe voluto, Spalletti pure e anche i tifosi. Ma alla fine è rimasto Meret, che sarà così l’estremo difensore titolare. E la risposta è decisamente positiva: il portiere ha fatto benissimo in questo inizio di stagione, ma ora deve continuare.

“Non esageriamo”, l’annuncio su Meret è inaspettato

Meret si sta conquistando la fiducia dei tifosi e dell’allenatore. Appare evidente come il ruolo da titolare gli abbia dato morale e fiducia. Di questo stesso avviso è Pietro Carmigiani, l’ex calciatore azzurro. Intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha provato a smorzare un po’ gli entusiasmi intorno a Meret: “Morale e fiducia fanno tutto, lo si vede in queste prime partite. Si sapeva che con continuità sarebbe migliorato. Ma non esageriamo nell’esaltare le sue doti, ci sono tanti altri portieri di alto livello“.

Non ci sono dubbi che la continuità sia importante per dare fiducia ad un portiere. Ed è proprio ciò che sta accadendo a Meret. Che però deve confermarsi sul lungo termine. Per adesso l’impatto è stato davvero positivo, ma deve continuare su questa strada per poter vincere definitivamente la sua sfida agli scettici.