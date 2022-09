Napoli, Politano fa tremare Spalletti: cos’è successo contro il Milan

Matteo Politano fa tremare Spalletti per quello che è successo in Milan-Napoli: l’annuncio dell’attaccante dei partenopei

Grandissima vittoria del Napoli in casa del Milan a San Siro nel posticipo della settima giornata di Serie A. Decisivi i gol di Matteo Politano su calcio di rigore e Giovanni Simeone. L’esterno offensivo dei partenopei ha tirato abbastanza male il rigore, ma Maignan non è riuscito a parare e infatti il pallone si è infilato proprio sotto il suo corpo.

Per Politano una grande prova anche dal punto di vista difensivo, tanto che al momento della sua sostituzione e dell’ingresso di Zerbin, da quella parte è nato il gol del momentaneo 1-1 del Milan. Una grande azione di Theo Hernandez con un altro gol di Giroud contro il Napoli dopo quello del Maradona la scorsa stagione.

Napoli, Politano annuncia il suo infortunio

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan: “Ho messo male la caviglia e si è un po’ girata, ho questo piccolo problema che verrà valutato nei prossimi giorni”. L’autore del momentaneo gol dello 0-1 di ieri sera è stato anche convocato da Roberto Mancini per le partite di Nations League dell’Italia.

Secondo SerieANews.com ha riferito che il problema verrà valutato proprio in Nazionale. Successivamente, si valuterà se tenere Politano a Coverciano oppure rimandarlo a Castel Volturno per smaltire quest’infortunio. La speranza di Spalletti e dei tifosi partenopei è che non sia niente di grave. Il 1° ottobre il Napoli ripartirà dal Maradona contro il Torino, pochi giorni prima della sfida Champions con l’Ajax.