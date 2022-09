Annuncio improvviso e tifosi spiazzati: Napoli, De Laurentiis senza filtri

Il Napoli di De Laurentiis e Spalletti continua a stupire. Il club partenopeo ha vinto i big match contro Lazio, Liverpool e Milan.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è la più grande sorpresa di questo inizio di stagione. La società partenopea ha letteralmente rivoluzionato la rosa, mandando via alcuni dei giocatori più importanti e rilanciando un progetto molto giovane. Circa un mese fa c’era grande pessimismo tra i tifosi ed ora le cose sono totalmente cambiate.

I giovani Kim e Kvaratskhelia hanno sostituito alla grande leggende del club partenopeo come Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne ed il Napoli guida la classifica sia in Serie A che in Champions League. La squadra di Spalletti, nelle ultime settimane, ha vissuto serate speciali come il 4 a 1 casalingo contro il Liverpool e la vittoria di ieri a San Siro.

Il club campano ha battuto in trasferta il Milan campione d’Italia, abile a reagire e mettendo in mostra grande caparbietà. Il clima attorno al club è totamente cambiato e nelle ultime ore è tornato a parlare il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis felice dopo il successo

Il presidente azzurro è intervenuto questa sera nel corso della presentazione del docufilm Sophie. Tanti i temi trattati e non potevano mancare parole sul Napoli capolista. De Laurentiis ha commentato: “Sul Napoli non si parla, parlano i fatti”. Il patron ha ricordato orgoglioso con le seguenti parole:

“Feci una conferenza stampa dove dissi che avrei allestito una grande squadra. Nessuno mi credeva ed ora invece…”. Tanto entusiasmo attorno al club partenopeo, una società che ha venduto diversi giocatori ma ha puntato sui giovani e sull’entusiasmo. De Laurentiis si gode il suo Napoli.