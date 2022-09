“Se non ora…”: Napoli, l’annuncio infiamma i tifosi dopo la vittoria a San Siro

Grande vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan campione d’Italia. Interessanti prospettive in vista per la squadra di Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto a San Siro espugnando con una bella e molto sofferta vittoria lo stadio dei campioni d’Italia. Bella prova degli azzurri, che riescono a tenere a bada le offensive rossonere e volano in vetta, insieme all’Atalanta. Nonostante tanti cambiamenti la squadra partenopea sembra più matura che mai.

Il club azzurro, in questa prima fase della stagione, ha già battuto in trasferta Lazio e Milan mentre in Champions League ha trionfato nettamente su Liverpool e Rangers Glasgow. Ieri mancava Osimhen e sia Raspadori che Simeone hanno sostituito al meglio l’attaccante. Gli azzurri vivono uno stato di forma eccezionale.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulle chance scudetto della squadra di Spalletti. Gli azzurri hanno perso pilastri e pedine di esperienza nella rosa, come ad esempio Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, ma alcune particolari situazioni possono portare la squadra a vette inaspettate.

Napoli, chance scudetto per gli azzurri?

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la Serie A viva un momento di transizione. Inter e Juventus vivono una profonda crisi, la Roma è in difficoltà ed il Napoli ha appena espugnato lo stadio del Milan campione d’Italia. Gli azzurri ora hanno una grande chance e la vittoria del campionato non è affatto una chimera.

Tra gli uomini decisivi per poter provare a vincere lo scudetto c’è Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano è la sorpresa di questa prima fase di campionato. Gol, assist e tante belle prestazioni con l’esterno offensivo che ha giocato un match da protagonista anche a San Siro. Kvaratskhelia ha mandato in evidente difficoltà sia Calabria che soprattutto Dest nel secondo tempo.