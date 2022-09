In conferenza stampa l’attaccante del Napoli e della Nazionale Giacomo Raspadori ha svelato chi lo ha spinto verso il suo attuale club.

L’Italia campione d’Europa – ma esclusa dagli imminenti Mondiali – si è ritrovata ieri in vista del doppio impegno che concluderà la UEFA Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Due gare molto importanti per stabilire il livello della nostra Nazionale e che sono state commentate quest’oggi da Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Napoli è apparso molto carico davanti ai microfoni. Ottimista verso il futuro “perché la Nazionale deve ripartire. Giusto farlo ora con chi c’era da prima, l’importante è lavorare duramente e con passione”.

Pronto a essere protagonista in questa nuova ripartenza azzurra (“da parte mia l’impegno non mancherà mai, posso ricoprire più ruoli e voglio mettermi a disposizione della squadra”) Raspadori ha svelato anche il motivo per cui in estate si è trasferito al Napoli.

Raspadori in conferenza stampa: “A Napoli su spinta di Mancini”

L’attaccante ex Sassuolo è stato protagonista del calciomercato estivo. E quando infine ha spinto per trasferirsi a Napoli lo ha fatto seguendo il consiglio indiretto proprio dell’attuale commissario tecnico. Mancini aveva infatti invitato a giugno i giovani a mettersi in gioco, e “sentire certe parole mi ha spinto ad accettare questa nuova realtà. Era un messaggio del mister e ha influito molto nella scelta che ho fatto”.

Interessante anche il passaggio in risposta alla domanda su cosa porterebbe del Napoli in Nazionale: “La voglia e il coraggio di rischiare, di giocare in modo offensivo e spensierato. Penso che questo potrebbe aiutarci moltissimo nell’affrontare le partite”.

La speranza è che il messaggio venga recepito e che nelle prossime due gare l’Italia scenda in campo senza paura. In Nations League il 1° posto che garantisce l’accesso alla fase finale è ancora possibile, così però come il 4° e ultimo che significa retrocessione in Lega B. Dipenderà dalle prossime due gare, in cui Raspadori spera di essere protagonista.