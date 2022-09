Calciomercato, colpo di scena Napoli: la firma è vicinissima

Napoli, una bellissima notizia per i tifosi e non solo: l’accordo è ad un passo, a breve può arrivare l’annuncio ufficiale

Come spesso accade nel calcio, in pochi mesi sono cambiate davvero tante cose al Napoli. Gli addi, l’insoddisfazione e le contestazioni ad inizio estate, l’esaltazione e la gioia per un inizio di campionato straordinario adesso. De Laurentiis e Giuntoli hanno allestito un’ottima squadra, Spalletti con il suo splendido lavoro la sta facendo funzionare. E c’è chi si sta togliendo un bel po’ di sassolini dalle scarpe.

Se c’è uno e un solo esempio di come il pensiero generale sia cambiato in poco tempo è Alex Meret, diventato portiere titolare del Napoli dopo l’addio di Ospina e il mancato arrivo di Keylor Navas. Per sua stessa ammissione, l’ex Udinese ha passato un’estate difficile per le tante voci e indiscrezioni sul suo conto. Per il Corriere dello Sport addirittura per una notta è stato il portiere dello Spezia, poi è saltato tutto. Adesso è cambiato davvero tutto, a suon di super parate e prestazioni di alto livello. E adesso sta per arrivare un’altra importante svolta.

Napoli, l’annuncio tanto atteso: svolta improvvisa

Come rivelato da Radio Kiss Kiss, il Napoli e Meret sono davvero vicini ad un accordo per il rinnovo di contratto. Il portiere, infatti, è in scadenza a giugno 2023, e questo è stato un tema molto importante in estate quando si parlava del suo futuro. L’ex Spal era indeciso se rinnovare o meno perché “minacciato” dall’arrivo di Navas, che gli avrebbe nuovamente tolto spazio proprio come successo in questi anni con Ospina. Invece le cose sono andate diversamente, un po’ a sorpresa. E ora Meret, protagonista a Milano con due super parate, si sta prendendo la sua rivincita.

Il rinnovo di contratto non è altro che una testimonianza di quanto stia facendo bene in questo periodo. La società, da sempre mai del tutto convinta delle sue qualità, si sta ricredendo, e lo stesso sta facendo anche Spalletti. Meret sta confermando di avere delle grandi capacità, e il fatto di giocare tutte le partite lo sta aiutando mentalmente a crescere e migliorare. E adesso il rinnovo: un altro passo di fiducia e di stima che non può fare altro che migliorare le sue prestazioni.