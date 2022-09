Addio e ribaltone: l’ex Napoli spiazza tutti, è fatta

Addio a sorpresa, il giocatore spiazza tutti e se ne va. Raggiungerà un ex compagno di squadra in Arabia Saudita

L’estate appena trascorsa è stata uno spartiacque importante della storia del Napoli. Si è chiusa un’era con gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, tre elementi che hanno davvero segnato l’epoca recente del club azzurro. I primi due sono andati via a parametro zero, il difensore invece è stato ceduto al Chelsea, ad un anno dalla scadenza del contratto, per 40 milioni. Una cifra molto importante, che ha consentito a De Laurentiis di reinvestire in nuovi calciatori.

Se aggiungiamo l’addio di Fabian Ruiz, e gli altri dei mesi precedenti, si può dire che il Napoli ha avuto una vera e propria rivoluzione. Con alcuni segnali di continuità, però, grazie anche allo splendido lavoro in campo di Luciano Spalletti. Nel mese di gennaio è andato via un giocatore che era arrivato in azzurro in pompa magna, con la certezza condivisa che sarebbe stato un gran partner di reparto di Koulibaly. Invece la sua avventura in Campania non è andata bene e si è conclusa dopo poco tempo. Era tornato a casa, ma adesso è pronto ad andare via di nuovo.

Calciomercato, se ne va: avventura in Arabia Saudita

Stiamo parlando di Kostas Manolas, ex difensore anche della Roma. Un carattere particolare, peperino. Che non è mai entrato in sintonia con Napoli e con il Napoli. Lo scorso gennaio è andato via: è tornato in Grecia, all’Olympiacos, in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultime squadra prima del ritiro.

E invece non sarà così, un po’ a sorpresa. Come rivelato dalle indiscrezioni di mercato di queste ultime ore, Manolas ha deciso di accettare l’offerta dello Sharjah, in Arabia Saudita, la stessa squadra di Miralem Pjanic. Non sono stati rivelati i dettagli economici di questa trattativa, ma è presumibile che il difensore greco firmerà un contratto economicamente molto importante.