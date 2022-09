Calciomercato Napoli, la rivelazione spiazza il club: affare saltato

Calciomercato Napoli, la rivelazione di Gianluca Di Marzio spiazza tutti: l’affare non può andare in porto a gennaio, ecco perché

Il calciomercato del Napoli sta dando i suoi frutti fin dalla prima partita. La rivelazione più incredibile è senza alcun dubbio Kvaratskhelia, da molti tifosi considerato già oggi meglio di Lorenzo Insigne. Forse è esagerato, ma allo stesso tempo c’è un fondo di verità: il georgiano sembra avere un potenziale davvero incredibile, e quello che stiamo vedendo adesso potrebbe essere solo un assaggio.

Giovanni Simeone si sta invece confermando. Un attaccante affidabile, pronto a dare tutto per la maglia che indossa. Ha voluto fortemente il Napoli e si vede. Chi ha bisogno di tempo, invece, sono Raspadori e Ndombele: l’ex Sassuolo ha iniziato bene, ma deve ancora del tutto integrarsi nello stile di gioco azzurro. Inoltre bisognerà capire come Spalletti deciderà di far coesistere lui e Osimhen. La carriera del centrocampista ha avuto un brusco stop e ora ha bisogno di tempo per riprendere da dove aveva finito. E poi c’è un’altra bellissima rivelazione.

Calciomercato Napoli, cambia tutto: Di Marzio spiazza il Club

Koulibaly è insostituibile o quasi, ma intanto il Napoli sembra aver trovato un elemento sul quale poter costruire il presente e il futuro. Kim Min-jae è arrivato fra lo scetticismo generale, in particolar modo per l’età non troppo giovane e il campioanto di provenienza. E invece Giuntoli sta avendo ragione, anche stavolta: l’ex Fenerbahce si sta dimostrando un ottimo difensore, e con ancora ampi margini di miglioramento. C’è chi lo sta già osservando, come ad esempio il Manchester United.

Nel contratto di Kim con il Napoli c’è una clausola rescissoria. In Turchia hanno scritto che i Red Devils sarebbero disposti a pagarla già a gennaio, ma questo in realtà non è possibile. Come rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, la clausola rescissoria del sudcoreano non è esercitabile nel mercato invernale; per poter pagare l’opzione bisognerà aspettare per forza di cose l’estate prossima.