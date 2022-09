Napoli, infortunio gravissimo è ufficiale: guai per Spalletti

Infortunio gravissimo che mette nei guai Luciano Spalletti per le prossime partite del Napoli

Il Napoli dall’importante vittoria di San Siro contro il Milan, arrivata grazie alle reti di Matteo Politano su calcio di rigore e di Giovanni Simeone. L’esterno offensivo dei partenopei ha disputato una gran partita contro un avversario fantastico come Theo Hernandez, ma è dovuto uscire per un infortunio alla caviglia.

Un infortunio che sembrava di poco conto, ma che è più grave del previsto. Nel secondo tempo di Milano, Marco Domenichini, vice di Luciano Spalletti, ha optato per la soluzione Zerbin viste le pessime condizioni di Hirving Lozano. E forse i due dovranno tenersi pronti anche per le prossime partite, quando torneranno dai raduni rispettivamente con Italia e Messico.

Napoli, infortunio per Politano: è ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Napoli ha reso noto la diagnosi definitiva di Politano: “Distrazione del legamento peroneo astralgico anteriore destro”. L’esterno offensivo dei partenopei si era aggregato a Coverciano con l’Italia per valutare lì l’entità dell’infortunio. Lo staff medico della Nazionale ha preferito far tornare Politano a Castel Volturno per ulteriori esami e proseguire lì il percorso di riabilitazione.

Non si conoscono ancora i tempi di recupero. Non si tratta di una distorsione seria, ma soltanto di una distrazione: le sue condizioni, in ogni caso, verranno monitorate quotidianamente dal Napoli. La ripresa del campionato dei partenopei sarà il prossimo 1° ottobre al Maradona contro il Torino.