Kvaratskhelia, la rivelazione spiazza tutti: “Me l’ha detto Spalletti”

La rivelazione del georgiano spiazza tutti, il giocatore del Napoli svela cosa gli ha detto Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni

Un inizio di campionato spumeggiante per il nuovo Napoli di Spalletti, ricostruito da Giuntoli e De Laurentiis dopo l’addio dei veterani. Ma l’allenatore ha potuto contare su un sistema di gioco rodato e funzionante: l’inserimento dei nuovi, in questo contesto tattico sviluppato, è stato molto più semplice. Chi ha sorpreso davvero tutti è soprattutto Kvaratskhelia, decisivo fin da subito nel ruolo che fu di Lorenzo Insigne.

Il georgiano ha subito messo in mostra le sue qualità, fin dalla prima partita. Gol, assist e tante giocate di altissimo livello, sia in Serie A che in Champions. Tutti quanti abbiamo ancora negli occhi le difficoltà di un campione come Alexander–Arnold nel provare a tenerlo a bada in Napoli–Liverpool, senza mai riuscirci. Ma siamo soltanto all’inizio, il percorso è appena iniziato e ci sono ampi margini di miglioramento. Spalletti, come rivelato dal giocatore stesso, gli ha detto che deve migliorare soprattutto in una cosa.

Napoli, Kvaratskhelia spiazza: “Devo farlo”

Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Geo Team, Setanta Sport e ha rivelato cosa gli ha detto Spalletti e cosa vuole da lui per migliorare: “Mi ha detto che ho un buon dribbling ma anche che devo giocare di più per la squadra. Ci sono giocatori forti ed è giusto che io mi metta a disposizione. Mi ha spiegato che dovrei aiutare di più in difesa, io faccio tutto quello che mi dicono gli allenatori“.

Il suo ruolo infatti è fondamentale in fase di possesso e in quella offensiva, ma lo è altrettanto in quella di ripiegamento. Insigne faceva benissimo quel tipo di lavoro, ma ci ha messo anni per riuscire a migliorare anche la sua fase difensiva. Adesso tocca a Kvicha fare lo stesso percorso.