Napoli-Torino, emergenza improvvisa: la notizia già scoraggia i tifosi

Problema improvviso per l’allenatore, l’emergenza complica tutto: tifosi già scoraggiati per quanto accaduto in queste ultime ore

Un week-end senza campionati a causa della sosta per le partite della Nazionale. Una pausa mal vista soprattutto dai tifosi, esaltati da questo inizio di campionato ad alto ritmo del Napoli. L’ultima vittoria, a San Siro contro il Milan, ha dato un’ulteriore prova della forza della squadra di Spalletti, in corsa per la lotta Scudetto.

La prossima partita dopo la sosta non è semplice perché di fronte ci sarà il Torino di Ivan Juric. Una squadra sempre difficile da affrontare, ostica e pericolosa. Prima dello stop ha perso contro il Sassuolo all’ultimo minuto, ma la sostanza non cambia: sarà durissima per il Napoli fare risultato, ma potrà contare sull’apporto dei tifosi al Maradona. Osimhen non è ancora pronto, così come non ci sarà Politano, che ha saltato anche il ritiro con l’Italia. Ma anche Juric non se la passa benissimo.

Napoli-Torino, pessime notizie per l’allenatore

Stando a quanto scrive La Stampa, il Torino dovrebbe fare a meno di un attaccante per la trasferta di Napoli, in programma il prossimo 1 ottobre. Pietro Pellegri, il giovane attaccante dell’Under 21, si è infortunato durante il ritiro della selezione azzurra; un problema all’adduttore che, come scrive il quotidiano, dovrebbe renderlo indisponibile per il prossimo match di campionato. Un’assenza pesante perché costringe Juric ad andare al Maradona con un solo attaccante disponibile, Sanabria.

L’ex Genoa sarà presumibilmente titolare in Napoli–Torino, a meno di altre soluzioni che Juric potrebbe adottare, come ad esempio l’utilizzo di Seck in quella posizione da centravanti nel 3-4-2-1. Spalletti invece sembra avere le idee chiare: Raspadori in attacco, Lozano a destra al posto di Politano, per il resto la stessa formazione che ha battuto il Milan a San Siro. In attesa del rientro di Osimhen, che potrebbe cambiare il sistema di gioco. Sarà curioso capire come l’allenatore schiererà la sua squadra con entrambi a disposizione.