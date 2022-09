Napoli, doccia fredda sul rinnovo di Meret: annuncio dell’agente

C’è l’ultim’ora in casa Napoli per il rinnovo di Alex Meret: prende parola l’agente del portiere italiano

Il Napoli sta vivendo un gran momento di forma: in quest’inizio di stagione ha battuto Liverpool, Rangers e Milan. Merito anche delle prestazioni di altissimo livello di Alex Meret, che era in uscita durante l’estate. A lungo, infatti, Cristiano Giuntoli ha provato ad acquistare un altro portiere. Da Kepa a Keylor Navas, ma alla fine è arrivato solo Sirigu come secondo.

Spalletti sta quindi utilizzando Meret, destinato a essere il titolare del Napoli per tutta la stagione. Senza la pressione di un nome altisonante come Ospina ha la possibilità di crescere in tranquillità. E di questo e soprattutto del rinnovo ha parlato Federico Pastorello, agente del portiere dei partenopei.

Napoli, Pastorello fa il punto sul rinnovo di Meret

Federico Pastorello, agente di Meret, ha parlato durante il Festival dello Sport. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Quello che sta succedendo al ragazzo al Napoli era quello che chiedevamo. La possibilità di crescere in tranquillità. Con Gattuso le cose erano complicate per l’alternanza con Ospina, ma lui ha sempre fatto bene. Durante l’estate ha dimostrato professionalità e preparazione nello gestire una situazione complicata”.

Pastorello ha poi fatto il punto sul rinnovo: “Con il Napoli c’è sempre un dialogo aperto. Siamo sempre stati disponibili e i colloqui ci sono stati e ci sono. Vediamo cosa succederà”. Alex Meret ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e ci sarebbe già una bozza d’accordo per rinnovare il proprio contratto con il Napoli fino al 2027. Ma se effettivamente questo rinnovo avverrà, bisognerà aspettare ancora un po’.