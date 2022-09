Napoli, sogno Scudetto: l’annuncio del giocatore spiazza i tifosi

Il campionato è appena iniziato ma si parla già di corsa Scudetto: l’annuncio del giocatore spiazza i tifosi del Napoli

Il Napoli ha lavorato molto bene sul calciomercato con tanti acquisti mirati e di prospettiva. Un inizio complicato con l’addio dei senatori, poi nelle ultime settimane Giuntoli e De Laurentiis hanno costruito un’ottima rosa. E adesso, dopo un inizio di campionato ad altissimo livello, con anche la vittoria contro i campioni in carica del Milan, è ancora fra le candidate alla vittoria finale dello Scudetto.

Tutti, opionionisti e addetti ai lavori, sono d’accordo: il Napoli è fra le pretendenti. Lo è anche un calciatore che proprio durante l’estate è stato molto vicino agli azzurri, con Giuntoli che lo aveva individuato come perfetto sostituto di Dries Mertens, andato via a parametro zero al Galatasaray. L’affare poi è saltato e la società ha fatto altre scelte, ricaduta su Raspadori.

Corsa Scudetto, l’annuncio esalta i tifosi del Napoli

Il giocatore in questione è Gerard Deulofeu, che è stato davvero molto vicino agli azzurri. Alla fine è rimasto all’Udinese e adesso si sta togliendo delle bellissime soddisfazioni, come ad esempio l’ultima vittoria contro l’Inter, l’ennesima di questo campionato finora da sogno. Intervistato da Tuttosport, gli è stato chiesto se, secondo lui, i nerazzurri sono davvero in crisi. La sua risposta è molto chiara, e coinvolge anche il Napoli.

Deulofeu infatti ha parlato anche di corsa Scudetto, con l’Inter che è pienamente in corsa nonostante i punti persi in questa prima parte (è già a tre sconfitte). Ecco le sue dichiarazioni proprio in merito a questo tema: “Hanno qualche punto debole, ma è una squadra forte che si giocherà lo Scudetto con Napoli e Milan“. Anche lo spagnolo quindi è convinto che il Napoli è in lotta per la vittoria del titolo insieme all’Inter e al Milan, che proprio contro gli azzurri ha dimostrato di essere forte nonostante la sconfitta.