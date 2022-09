Calciomercato Napoli, possibile cessione a gennaio? L’annuncio dell’agente

Calciomercato Napoli: la rivelazione dell’agente spiazza i tifosi, l’addio sembra davvero inevitabile. Ecco cosa ha detto

Non solo in entrata: il Napoli ha operato bene sul mercato anche nelle cessioni. Giuntoli è riuscito a snellire la rosa di Spalletti e piazzare i calciatori ritenuti fuori dal progetto tecnico. Un ottimo lavoro del direttore sportivo, che ha risolto situazioni spinose come Fabian Ruiz, Ounas e Petagna.

C’è un esubero che però la società non è riuscito a sistemare altrove, anche perché si è infortunato durante l’estate e questo ha complicato tutti i piani di Giuntoli. Si tratta di Diego Demme, il centrocampista ex Lipsia, che non è riuscito ad entrare nelle grazie di Spalletti. Che preferisce un altro tipo di mediani. Fra i due il rapporto è ottimo, c’è stima e affetto, e probabilmente una volta rientrato dall’infortunio si ritaglierà il suo spazio.

L’agente avverte Spalletti: Napoli, la situazione di Demme

Su quello che sarebbe potuto essere il futuro di Demme è intervenuto Marco Busiello, agente del giocatore, a CalcioNapoli24 TV. Per lungo tempo si è parlato di un suo possibile trasferimento al Valencia, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Gattuso. Fra i due a Napoli si è creato un ottimo rapporto e per questo motivo si è detto di una forte intenzione dell’allenatore di portarlo in Spagna.

La risposta di Busiello a queste indiscrezioni: “Che Gattuso conosca Demme non ci sono dubbi ma non ci sono state trattative nell’ultima sessione di mercato“. L’agente però rivela che ci sono stati degli interessamenti anche in Italia, ma senza rivelare chi: “C’è stato qualche club italiano che ha palesato interesse ma tutto si è fermato quando si è infortunato. C’erano cose che andavano approfondite ma non lo abbiamo fatto per il suo problema fisico“.

Infine l’annuncio in vista della sessione di mercato di gennaio: “Ogni sessione ha le sue dinamiche. Non ci stiamo ponendo il problema, ora pensiamo al suo recupero. La priorità è che Diego torni a giocare, siamo concentrati solo su questo“.