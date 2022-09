Calciomercato Napoli, Giuntoli ci prova ancora: colpo alla Kvaratskhelia

Nome a sorpresa in casa Napoli, con Giuntoli che prova un nuovo colpo alla Khvicha Kvaratskhelia

Il Napoli ha iniziato benissimo la stagione, vincendo contro grandi squadre contro Liverpool, Rangers e Milan. Partite in cui Khvicha Kvaratskhelia ha brillato, facendo vedere ottime cose anche quando non è andato a segno. Il georgiano è stato preso da Cristiano Giuntoli dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro e il suo valore è subito schizzato alle stelle dopo le prime partite.

Giuntoli, dunque, è al lavoro per portare da Spalletti altri giocatori come Kvaratskhelia e anche Raspadori. Giocatori giovani che possano dare una grossa mano al Napoli per affermarsi in vetta alla classifica della Serie A. E oggi è venuto fuori un nome a sorpresa: quello di Joan Gonzalez, attualmente al Lecce.

Napoli, Giuntoli su Gonzalez del Lecce

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è interessato a Joan Gonzalez del Lecce. Il centrocampista spagnolo si è messo in mostra sia in fase difensiva, sia negli inserimenti in zona gol. L’unica rete segnata da Gonzalez è stata contro il Monza nell’1-1 al Via del Mare, in una partita che poteva essere vinta se non fosse stato per un errore arbitrale all’ultimo minuto.

Gonzalez ha giocato bene anche contro il Napoli nell’1-1 del Maradona, dove ha contribuito al primo punto della stagione del Lecce. Il team di Giuntoli lo ha apprezzato ed è nato, dunque, un interesse del club partenopeo così come quello delle altre big.