Giuntoli-Juventus, l’indiscrezione in diretta scuote i tifosi: “Ecco cosa accadrà”

L’indiscrezione sul futuro scuote i tifosi del Napoli: può davvero lasciare l’azzurro per andare alla Juve? Ecco cosa sta succedendo

In estate il Napoli è riuscito a costruire una squadra forte nonostante le tante difficoltà. Gli addii difficili, una piazza insoddisfatta e una necessità di tenere a bada i conti per evitare problemi. Su questi punti si è basata la campagna acquisti azzurra, che ha portato in Campania tanti giovani giocatori o opportunità di mercato a basso costo.

Un vero e proprio rinnovamento quello apportato da De Laurentiis, dopo tanti anni di un corso che ha portato a risultati importanti. Lavoro fondamentale quello di Giuntoli, che ha saputo sfruttare le occasioni di mercato e ha avuto tante belle intuizioni, come Kvaratskhelia o Kim Min–jae, che ha il durissimo compito di sostituire Koulibaly. Il direttore sportivo azzurro ormai si è confermato fra i migliori in Italia e non solo, ed è inevitabile che qualcuno cominci a pensare di strapparlo al Napoli.

Napoli, futuro Giuntoli: annuncio in diretta

C’è una squadra in Italia che sta preparando una vera e propria rivoluzione ed è la Juventus. Nelle ultime ore si sono diffuse indiscrezioni su un possibile interessamento dei bianconeri per Giuntoli per il ruolo di direttore sportivo. Su questa voce è intervenuto Furio Fedele ai microfoni di Radio Marte: “Fantacalcio, non si muove da Napoli. Capisce di calcio, sa stare in società, capisce le gerarchie e quindi sa stare con De Laurentiis. E si circonda di buoni collaboratori per lo scouting“.

Importanti dichiarazioni anche sull’opera di rinnovamento che De Laurentiis ha portato al Napoli in questi ultimi anni, fondamentali anche per l’aspetto contrattuale dei calciatori: “Il presidente ha cambiato politica sulle clausole risolutive. Sull’immagine ha perso dei calciatori e trova anche dei concordati. Ha fatto una politica che lo haportato al rinnovamento“.