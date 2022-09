Napoli-Osimhen, ora i tifosi sono preoccupati: la notizia non lascia dubbi

La notizia su Victor Osimhen preoccupa i tifosi: adesso ci sono davvero pochi dubbi, ecco cosa sta succedendo

La settimana che ci riporta ad un week-end di Serie A è appena iniziata. Il Napoli, in attesa dei rientri di tutti i Nazionali, che avverà più o meno fra mercoledì e giovedì, è al lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida contro il Torino con i disponibili. Una sosta complicata perché è arrivata la notizia dell’infortunio di Politano, che resterà fuori dai campi per qualche settimana.

Chi è ancora out per infortunio è Victor Osimhen. E’ andato ko in Napoli–Liverpool e da lì è iniziato un periodo di stop di circa 4 settimane. Il suo recupero va avanti senza troppi intoppi, come riportato poco fa da Sky Sport. C’è però una notizia che non farà felici i tifosi, né probabilmente Spalletti: i partenpei stanno per affrontare un altro duro periodo e avrà bisogno di tutti i giocatori importanti per uscirne in maniera positiva, ma Osimhen non ci sarà da subito.

Infortunio Osimhen, le ultime sul rientro: il piano del Napoli

Come detto a Sky Sport, la speranza dei tifosi era di rivedere l’attaccante almeno fra i convocati per Ajax–Napoli, la terza sfida del girone di Champions League in programma ad Amsterdam. Niente da fare, invece: al momento lo staff sanitario, di comune accordo con la società e l’allenatore, ha scelto una terapia più conservativa e quindi tempi un po’ più lunghi. L’idea è di evitare il peggio e possibili ricadute: meglio aspettare un po’ di più che forzare il rientro.

Per questo motivo l’attaccante, a meno di colpi di scena o di ripensamenti, dovrebbe essere a disposizione di Spalletti per la trasferta contro la Cremonese, che si giocherà domenica 9 ottobre. Ovviamente si parla di possibile convocazione, con forse qualche minuto a disposizione per rientrare in ritmo partita il prima possibile. Osimhen è un giocatore molto importante e va preservato ad ogni costo. Il dictat è chiaro: non si rischia nulla.