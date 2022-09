Napoli-Torino, sorpresa incredibile per Spalletti: scelta definitiva

La stagione del Napoli di Spalletti è iniziata alla grande. La squadra lavora in vista del match di campionato, contro il Torino di Juric.

Questa sera la nazionale italiana di Roberto Mancini si giocherà a Budapest l’accesso alle Final Four di Nations League. Intanto le squadre iniziano la settimana che porta al ritorno del campionato e il Napoli capolista è una delle prime squadre a scendere in campo. Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno sabato il Torino di Ivan Juric.

Nonostante grossi cambiamenti il club azzurro è rimasto una grande squadra ed ha impressionato in questa prima parte della stagione. Il Napoli ha disputato grandi prestazioni contro squadre del calibro del Liverpool vicecampione d’Europa e del Milan campione d’Italia e non ha assolutamente sofferto gli addii.

Nell’ultima sessione di calciomercato sono partiti giocatori fondamentali come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens, ma la società ha rimpiazzato ogni giocatore con calciatori di grande qualità e prospettiva. Una delle sorprese di questa stagione è inoltre il rientro di Alessio Zerbin.

Napoli, Spalletti pensa ad una scelta a sorpresa

Zerbin è una delle belle novità di questo inizio di stagione. Il giovane calciatore italiano, cresciuto tra l’altro nella Primavera del Napoli, ha disputato un’ottima stagione lo scorso anno a Frosinone e più volte Spalletti lo ha lanciato a gara in corso. La situazione potrebbe cambiare nel prossimo match di campionato.

Politano è assente per infortunio e Lozano tornerà solo venerdi dalle Nazionali con un viaggio molto lungo alle spalle. Il tecnico del Napoli pensa ad una scelta a sorpresa e contro il Torino potrebbe lanciare Zerbin nel tridente. Per il giovane attaccante, attualmente in Nazionale, sarebbe la prima in maglia partenopea dal primo minuto.