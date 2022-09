Napoli, De Laurentiis sorride: soldi in arrivo grazie alla Juve

Calciomercato Napoli: buone notizie per De Laurentiis, soldi in arrivo. Una buona cifra potrebbe presto essere incassata grazie alla… Juventus

Il Napoli sta vivendo un momento davvero fantastico. L’estate è iniziata male ed è finita benissimo: tanti addii dolorosi, fra cui quelli di Mertens e K0ulibaly, poi gli acquisti che hanno ringiovanito la rosa e l’hanno rinforzata. E i risultati in campo si sono visti: oggi il Napoli è primo in classifica in Serie A, insieme all’Atalanta, ed è primo anche nel girone di Champions League.

Durante la scorsa estate una delle squadre più attive in Italia è stata la Juventus con tanti acquisti di spessore, fra cui anche Paul Pogba e Angel Di Maria. Nonostante questo, però, Allegri sta facendo enorme fatica, tanto che i tifosi spingono per un esonero. L’ultima sconfitta contro il Monza è stata davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma per ora la società lo conferma. In questo marasma generale che è la Juve, c’è un giocatore che sta facendo molto bene ed è una vecchia conoscenza proprio del Napoli.

Calciomercato Napoli, verso il riscatto: gli azzurri incassano

Arkadiusz Milik è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. L’idea era quella di fare di lui il vice Vlahovic, invece nelle ultime settimane è partito anche da titolare, con o senza il serbo. E lui ha ripagato la fiducia con un buon numero di gol segnati: l’ultimo di testa contro la Salernitana, inutile per il risultato. Ma una cosa è certa: il giocatore ha già convinto tutti e ora la Juventus sta già pensando di riscattarlo, lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Una notizia che interessa direttamente anche il Napoli, che ha conservato un 30% sulla futura rivendita di Milik. La cifra per il riscatto è di 7 milioni e la Juve potrebbe presto esercitarlo. In quel caso anche la società di De Laurentiis incasserebbe una buona cifra.