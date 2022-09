Napoli, svolta storica: l’iniziativa mai vista prima nel calcio

Il Napoli prepara un’iniziativa nuova, mai vista prima del calcio. Una novità incredibile rivelata da un dirigente azzurro

In casa Napoli sono cambiate tante cose nell’ultimo periodo. La scorsa estate è finita un’era e ne è iniziata un’altra, con i tanti acquisti di ragazzi giovani e di prospettiva. De Laurentiis, dopo le tante critiche ricevute per le cessioni, ha investito tanti soldi e ha allestito una rosa molto forte, accontentando così le esigenze dei tifosi e anche di Luciano Spalletti.

Il presidente De Laurentiis ha attuato un vero e proprio rinnovamento nella gestione del club e dei contratti dei giocatori. Inoltre la società sta investendo molto anche sul piano della comunicazione e che, negli ultimi anni, ha portato avanti iniziative uniche nel mondo del calcio, come ad esempio l’autoproduzione delle maglie in collaborazione con Armani. Ma le novità non sono finite qui, molto presto potrebbero arrivarne delle altre molto interessanti per tutti i tifosi.

Napoli, tifosi spiazzati: i giocatori diventano supereroi

Intervenuto al Social Football Summit, un evento in corso a Roma in questi giorni, Tommaso Bianchini, Chief International Development Officier della SSC Napoli, ha parlato di alcune iniziative. Fra queste quella più interessante riguarda Kim Min–jae e Kvaratskhelia, i due nuovi beniamini e pupilli della squadra azzurra. Che potrebbero presto diventare dei supereroi, nel senso vero della parola.

Ecco le dichiarazioni di Bianchini in merito a questa nuova idea rivoluzionaria del Napoli: “Si potrebbero sfruttare i diritti di immagine del singolo giocatore, quasi un effetto Marvel, tanti piccoli supereroi. Kim Min-jea e Kvaratskhelia possiamo sfruttarli in Corea del Sud e in Georgia, per creare un prodotto basato sul singolo. Siamo andati in Georgia per sfruttare il prodotto Kvaratskhelia. L’idea è creare storie sui supereori che compongono le squadre e che compongono la Serie A”.