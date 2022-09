“Assurdo, Napoli obbligato…”: l’annuncio dell’agente spiazza tutti

L’annuncio dell’agente sul mercato del Napoli spiazza tutti: alcune operazioni hanno dlel’assurdo

Il Napoli ha affrontato un’estate molto particolare, dopo i tanti addii da parte dei senatori. Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens sono cinque giocatori che negli ultimi anni hanno dato tantissimo i partenopei. De Laurentiis e Giuntoli, però, sono andati per la loro strada puntando su giovani come Kim, Kvaratskhelia e Raspadori. Poi c’era il ‘problema’ portiere da risolvere, con Alex Meret che è stato a lungo nella lista delle cessioni.

Giuntoli aveva intenzione di prendere Keylor Navas dal PSG, ma alla fine non se n’è fatto nulla per mancati accordi tra il portiere costaricense e il club parigino. E sono arrivate le parole di Pastorello, agente di Alex Meret, sulla situazione che il portiere italiano ha affrontato durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Napoli, Pastorello parla di Meret

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato a Calciomercato.it in onda su TV Play: “Per me non è stata una sorpresa. Ma è stata un’estate assurda, con il Napoli che alla fine si è ritrovato obbligato a tenere Meret. Lui è un gran professionista, siamo contenti che abbia trovato continuità. Io credo che possa arrivare nei primi tre o quattro club al mondo”. Parole molto importanti quelle di Pastorello, visto che il portiere italiano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

La trattativa tra Meret, il suo entourage e il Napoli per il rinnovo del contratto è ancora apertissima. Ci sarebbe una bozza di accordo fino al 2027, ma non c’è niente di concluso nonostante i dialoghi siano aperti. Perdere Meret, per il club partenopeo, dopo una stagione -con un ottimo inizio- disputata con continuità sarebbe una beffa non da poco.