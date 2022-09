Napoli, arriva l’annuncio del giocatore: messaggio per Spalletti

Le dichiarazioni del giocatore direttamente dal ritiro della Nazionale sono un messaggio per Spalletti. Ecco cosa ha detto

Per il Napoli non è stata una sosta molto fortunata. L’infortunio di Matteo Politano in Nazionale è un problema per Luciano Spalletti, soprattutto per l’ottimo momento di forma che stava attraversando l’esterno a destra. Il sostituto però non manca: è Lozano, pronto a riprendersi il posto da titolare dopo ave recuperato dal suo recente stop.

Il problema infortuni sta creando disagi a tutte le squadre in Europa; in Italia la squadra più colpita è il Milan, che in un solo colpo ha perso diversi titolari, fra cui Theo Hernandez e Maignan. Il Napoli, oltre a Politano, ha dovuto fare i conti anche con lo stop di Rrahmani: il difensore si è infortunato durante il match contro i rossoneri a San Siro, è partito lo stesso con la Nazionale e ha saltato la prima partita. Ieri è rientrato per Kosovo-Cipro. Al termine della partita ha parlato proprio delle sue condizioni fisiche.

Infortunio Rrahmani, il giocatore allo scoperto

Nel corso di questi giorni lo staff sanitario del Napoli è stato a stretto contatto con quello del Kosovo per ricevere aggiornamenti. Il rientro in campo ieri contro il Cipro fa tirare un sospiro di sollievo, e anche le dichiarazioni del diretto interessato sono importanti. “L’infortunio richiede di solito 10 giorni per la guarigione, questa era la prognosi. Non ero nelle condizioni fisiche migliori, ma tutto è andato bene, anche se si tratta di un infortunio sensibile“, ha detto al termine della partita.

Rrahmani quindi sta bene, anche se è molto importante continuare a monitorare le sue condizioni. Lo staff azzurro, non appena tornerà a Castel Volturno, potrà fare ulteriori controlli e prendere eventualmente delle decisioni. Spalletti deve decidere se rischiarlo o meno per la partita contro il Torino o se, invece, preservarlo per la partita di Champions contro l’Ajax.