“Ha dimostrato troppo poco, scelgo…”: Napoli, frecciata a Kim in diretta

Un avvio di stagione importante per il Napoli e per diversi dei nuovi acquisti arrivati in estate. Per uno di loro, Kim, c’è la ‘bocciatura’ parziale del conduttore.

Il Napoli ha cominciato al meglio la stagione, riuscendo a portare a casa un risultato importante prima della sosta legata alle nazionali: il primo posto in classifica, in concomitanza con l’Atalanta. La squadra azzurra ha già diversi punti di vantaggio rispetto a squadre come Milan, Inter e Juventus, a testimonianza di quanto sia stato importante il lavoro di Spalletti in questa prima fase dell’anno, ma anche in quella che è stata la preparazione pre stagionale.

Apporto importante è stato anche quello dei nuovi arrivati. Alcuni di loro si sono messi fin da subito bene in mostra, riuscendo a catturare anche il consenso del pubblico. Tra questo c’è di sicuro Kim Min Jae, chiamato a prendere il posto di un giocatore diventato davvero iconici come Kalidou Koulibaly. I risultati, fino ad ora, sono stati davvero eccellenti.

Napoli, Kim non convince: Chiambretti sceglie un altro…

La piazza partenopea ha di fatto assistito a delle prestazioni molto importanti da parte del difensore coreano, che fino a questo momento è stato un vero e proprio pilastro per la fase difensiva. Eppure, c’è anche chi non è stato ancora convinto a pieno da Kim. Piero Chiambretti, conduttore e storico tifoso del Torino, è stato intervistato da ‘Radio Crc’, ed ha posto i suoi dubbi proprio sul rendimento di Kim, chiamando in causa un altro difensore del nostro campionato.

“Tra Bremer e Kim chi vale di più? Kim ha dimostrato troppo poco per ora, punterei su Bremer“, le parole di Chiambretti. Bremer che, tra l’altro, è stato protagonista proprio con il Torino nella scorsa stagione, e probabilmente proprio per questo meritevole della ‘promozione’ da parte di Chiambretti rispetto al difensore del Napoli che, ad onore della verità, fino a questo momento ha fatto registrare prestazione importanti e positive.